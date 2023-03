Erdoğan, Akşener'i tehdit etti: Adımıza dikkat et, beni kendinle de uğraştırma

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 22:44

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 23:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayınında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit etti.

Erdoğan, Hatay'da kullandığı "Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik" ifadelerine tepki gösteren ve deprem sonrası atılan temeller üzerinden eleştiren Akşener'i hedef alarak "İP'in başkanı elinize dilinize dursun, hayatında inşaat nedir görmemiş ve bunların tepeden tırnağa derinliği olması gerekir bilmeyen... Bunlar deniz kumu da değil. Kullanılan demirler çok farklı, bunlarda hassasiyet var. Biz bir şeye yapıyoruz dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın Hatay'da katıldığı törenle temeli atılan Defne Devlet Hastanesi’nin, beton dökülerek temelinin atıldığı alanın görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu olayı eleştiren Akşener grup toplantısında, sarf ettiği "Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik" ifadelerine de sert tepki göstermiş ve "Kendine gel Sayın Erdoğan, kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ayıptır, günahtır. Sen önce git, bir aynaya bak Sayın Erdoğan. Sen bu ülkeyi, yönettiğini mi sanıyorsun?" demişti.