'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası ertelendi! Ümit Özdağ'dan çarpıcı 'Gürsel Tekin' çıkışı: 'Kanıt olarak bir fotoğraf servis edildi...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası 24 Aralık'a ertelendi.

Ümit Özdağ cephesi, mütalaanın taraflarına geç ulaşması sebebiyle, ek süre talep etti.

"MÜTALAAYI KAPSAMLI İNCELEME FIRSATIMIZ OLMADI"

Özdağ'ın avukatı Savaş Özdağ da "Mütalaa tarafımıza geç ulaştı. Kapsamlı inceleme fırsatımız olmadı. İçeriğini okuduk. Çok üzüldük. Buna kapsamlı bir savunma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN 'ÖZDAĞ'IN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINSIN' TALEBİ

Duruşmada bulunan Cumhurbaşkanı avukatı ise ek savunma talebinin reddedilmesini istedi. Ayrıca Özdağ'ın hakkındaki soruşturmalar, kovuşturmalar ve kişilik özellikleri göz önüne alarak en üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sırasında adliyeye sadece basın kartı ve duruşması olanlar alındı. Özdağ’ın duruşması bittikten sonra bu kısıtlama uygulaması sona erdi ve girişler normale döndü.

ÖZDAĞ: AVUKAT BEY'İN AYNI ZAMANDA PSİKİYATR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Duruşma çıkışında Cumhuriyet'in "Erdoğan'ın avukatı 'kişilik özelliklerinize' atıf yaptı, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ümit Özdağ, "Avukat Bey'in aynı zamanda psikiyatr olduğunu bilmiyordum" dedi.

Ümit Özdağ ayrıca duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Benle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugünkü noktaya geldik. Savcı verdiği mütalaada cezalandırılmamı istiyor. Hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarım ve ben de yazılı savunma süre istedik. Emsal kararları tek tek ortaya koyacağız" dedi.

Özdağ, "Bu hukuk süreci değil, düşman ceza hukukuyla siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalıştığı bir süreç. Kendisi her şeyi söylemekte özgür ve serbest, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak sayılıyor. Bu demokrasi değil" ifadesini kullandı.

"GÜRSEL TEKİN" AYRINTISI

Özdağ şunları kaydetti:

"Bir avukat, casusluk iddiasıyla tutuklandı. Kanıt olarak da bir masada çekilmiş bir fotoğraf servis edildi. Masadaki avukatı casuslukla suçlayıp, masanın başında oturan kişiyi kayyum atarsanız ben size sorarım; ne yapıyorsunuz? Gürsel Tekin'den bahsediyorum."