Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümet sistemini savundu

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Yılmaz, “parlamenter sistem ne kadar demokratikse başkanlık sisteminin de en az o kadar demokratik olduğunu”, “yönetimde istikrarı sağladığını, krizlere sıkıntılara karşı hızlı karar alınmasında etkili olduğunu" iddia etti. Saray’a yönelik harcamalara ilişkin eleştirilere ise Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim merkezi. Elbette belli bir altyapısı, personeli olacak, elbette korunacak, elbette birtakım hizmetleri olacak” diye konuştu.

Yılmaz, enflasyonla mücadeleye yönelik, “Enflasyon büyüme için de gelir dağılımı için de iyi değil. Kısa vadede enflasyonla mücadele bu alanlarda bazı zorluklar doğurabilir. Bazı karar alma sıkıntıları doğurabilir. Onu kabul ediyorum. Enflasyonu düşürdüğünüz ortamda büyümeyi istikrarlı sürdürme ve sosyal refahı kalıcı artırma imkânına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ediliyor” ifadelerini kullandı.