Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Ermenistan'la 'Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasî Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Erivan'da Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMA İMZALANDI

2008'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana en üst düzey Ermenistan ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'la Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşmayı Türkiye’nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan imzaladı.

KARARI GEÇEN EYLÜL AYINDA ALINMIŞTI

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri'nin 2025 Eylül'de Erivan'da gerçekleştirdikleri 6. toplantısında tarihî Ani Harabeleri'nde yer alan İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

10-11. yüzyılında inşa edilen ve 16-17. yüzyıla kadar işlevini sürdüren, tarihsel olarak ticaret yollarının en önemli geçiş noktalarından biri olan köprünün restorasyonunun hem bölge turizmine hem de iki ülke arasındaki kültürel iş birliğine katkı sağlaması öngörülüyor.