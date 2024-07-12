Cumhurbaşkanına hakaret suçu yargılamaları... CHP'li Demir: “Adalet Bakanlığı verileri gizliyor"

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:51

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:52

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik işlenen hakaret suçlarına ilişkin yapılan yargılamaların istatistiğini sorduğunu, Adalet Bakanlığı'nın ise “istenilen ayrıntıda bilgi bulunmadığı” yanıtını verdiğini kaydetti.

Bakanlığın verileri saklamaya çalıştığını ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

''Adalet Bakanlığının görevlerinden biri de adli sicile ilişkin istatistiklerin tutulmasıdır. Ancak Adalet Bakanı bize verdiği yanıtta Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi bulunmadığını söylüyor. TCK md. 299’daki Cumhurbaşkanına hakaret suçu, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar kapsamına giriyor. Bu başlık altında yargılaması yapılan dosyaların büyük bir çoğunluğunu da Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşturuyor. Ancak Bakanlık bu verileri gizlemek için istatistikleri her suç için ayrı ayrı açıklamak yerine bu verileri gizliyor.

MONTESQUİEU HATIRLATMASI

1748 yılında Montesquieu; 'Kanunların Ruhu Üzerine' adlı kitabında, 'Yasama, yürütme, yargı birbirine ne kadar yakınsa devlet o kadar çöker' demişti. Bu verilerin saklanması bizlere Montesquieu'nun sözlerini hatırlatı. Yapılan yargı eliyle bir korku imparatorluğu kurmaya çalışmak, bunu yaparken de verileri kamuoyundan saklamaktır. Bakanlığın verileri ayrıştırmaması son derece manidardır."