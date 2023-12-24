Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit haberleriyle ilgili 'kara propaganda' uyarısı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 24.12.2023 - 09:42

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde dün ve önceki gün çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Ülke genelini yasa boğan şehit haberleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir "uyarı" geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kapsamlı hava ve kara harekatlarıyla çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütüne ait onlarca tesisin imha edildiğini" belirtti.

'KARA PROPAGANDA' UYARISI

Fahrettin Altun şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken, sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle milli birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir. Terörle topyekun mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir."

Altun açıklamasında, "Bu önemli noktadan hareketle, tüm vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarından kahraman Mehmetçiklerimizin vermiş olduğu mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini bekliyoruz" çağrısı yaptı.