Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde cemevleri ibadethane sayılmadı, Aleviler tepki gösterdi: ‘Tanımlama değil tanınma istiyoruz’

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, kararda ibadethane ve cemevlerinin ayrı olarak ele alındığını ve bu durumun ayrımcı bir dil içerdiğine dikkat çekti. “Devletin bizi tarif edip tanımlamasını değil bizi tanımasını istiyoruz” diyen Aslan, “Cemevlerini ibadethaneden saymamak ayrımcı bir dil. Aleviler bu ülkenin birer yurttaşı olarak özgürce, demokratik ve laik bir ülkede yaşamak istiyorlar. Devletin bizi tanımasını ve bu ülkenin bir gerçeği olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ama hükümet ayrımcı ve inkârcı dilinde ısrar ediyor” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise kararnameye tepkisinde “Kabul etseler de etmeseler de Alevilerin ibadethaneleri cemevleridir. İnsanların ibadethanelerini siz belirlemeye çalışmayın. Meydanlarda inanç özgürlüğünden bahsediyorlar ama konu Aleviler ve cemevleri olunca bir yok sayma başlıyor. Bu kararda yer alan ifadeler de Alevileri yok saydıklarının bir kanıtıdır. Siyasiler bunu kabul etmese de halk kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

