Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması geçen yıla göre yüzde 177 arttı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

İktidar bir yandan tasarruf tedbirleri açıklarken diğer yandan harcamalar “tam gaz” devam ediyor. Altı aylık bütçe verileri geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında harcamalarda büyük artış var. Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması geçen yıla göre yüzde 176.8 oranında artarak 2.1 milyar liradan 6.1 milyar liraya çıktı. Bütçenin tümü üzerindeki harcamalarda da geçen yıla göre yüzde 93.7 oranında artış var.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”nu yayımladı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile AFAD dışında bütün kurumların harcamaları arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamasındaki artış da yüzde 137.3 oldu. Diyanet’in altı aylık harcaması geçen yıla göre 19.6 milyar liradan 46.7 milyar liraya çıktı.

2.1 TRİLYON LİRA AÇIK!

Raporda bu yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflere de yer verildi. Buna göre bütçenin bu yıl sonunda 2 trilyon 1 milyar 975 milyon TL açık vereceği tahmin ediliyor. Orta Vadeli Program’da öngörülen açık 2.6 trilyon liraydı. Tasarruf tedbirlerine karşın açık yine 2 trilyon liranın üzerinde kalacak. Uygulanan yüksek faiz politikasının faturası da çıkıyor. Faiz giderlerinin bu yılın sonunda 1.2 trilyon lira olması öngörülüyor. Bu yılın ocak-haziran döneminde vergi gelirlerinde 3 trilyon 213 milyar 365 milyon TL tahsilat yapılmıştı. Temmuz-Aralık döneminde ise 4 trilyon 323 milyar 334 milyon TL vergi geliri tahsil edilmesi bekleniyor. Bütçede bu yılın tamamında beklenen vergi geliri 7.4 trilyon liraydı. Vergide yıl sonu beklentisi 7.5 trilyon liraya çıktı.