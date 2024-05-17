Cumhur'da 'borç' çatışması: MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı

31 Mart seçimleri sonrası MHP'li Belediye Başkanından koltuğu devralan AKP'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğu belirtti.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 21:15
Cumhur'da 'borç' çatışması: MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı
Abone Ol google-news

Başkan Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir: İller bankasından alınan krediler 182 milyon 145 bin 281 TL, özel bankalardan alınan krediler 130 milyon 747 bin TL, kamu kuruluşlarına olan borçlar 23 milyon 83 bin 868 TL” dedi.

1 OCAK-31 MART’TA 287 MİLYON TL BORÇ YAPILMIŞ

Açıklamada, belediyenin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan harcamalar ve borçların 287 milyon 758 bin 478 TL olduğu aktarılarak, “Bu veriler dahilinde toplam borcun 287 milyon 758 bin 478 TL’lik kısmının son 3 ay içerisinde yapıldığı ve herhangi bir taksitlendirme ya da yapılandırmanın yapılmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemeler sonucunda belediyemizin 2024 yılı ilk 3 aylık süreci dikkate alındığında belediyemizin gelirinin 94 milyon TL giderimizin ise 115 milyon TL olduğu tespit edilmiş olup, bu olumsuz mali tabloya rağmen görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” ifadelerine yer verdi.


İlgili Haberler

CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e: Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olayların, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanabileceği yönünde endişeler var

CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e: Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olayların, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanabileceği yönünde endişeler var
Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Karabük'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı
Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!

Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!

Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…