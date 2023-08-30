Cumhuriyet alkol yasağının ayrıntılarına ulaştı: 'Olay çıkartanlar ekseriyetle alkollü'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:12

İstanbul Valiliği halka açık yerlerde alkol tüketimini yasakladı. Karar kamuoyunda ilk oılarak bir televizyon kanalında verilen haberle dduyruldu. Ardından ise internet siteleri söz konusu haberi yayımladı. Ancak valiliği internet sitesinde söz konusu yasağa ilişkin herhan gibi bir açıklama yayımlanmadı. Haberle ilgili ulaştığımız Valilik yetkilileri ise açıklama yapacaklarını söylemekle yetindi.

Cumhuriyet Valilik tarafından ilgili kurumlara gönderilen o yasak metnine ulaştı. Metinde yert alan ifadeler ise oldukça çarpıcı. Valilik tarafından gönderilen yazıda kentte asayiş sorunlarının genellikle alkolden kaynaklandığı iddia edildi.

Söz konusu yazıda şunlara yer verildi:

"İlgili makamlarda yapılan şikayetlerde ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları umuma açık park, plaj, sahil, vb. Alanlarda alkol alan şahısların rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebek oldukları tespit edilmiştir."