Cumhuriyet düşmanı gençlik ve spor ilçe müdürüne göstermelik soruşturma!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Geçen yıl 29 Ekim’de sosyal medya hesabından Cumhuriyeti hedef alan paylaşımlar yapan Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince’nin açığa alınmasının ardından başka bir birimde araştırmacı olarak çalışmaya devam etmesi tepki topluyor. Özince 29 Ekim 2023 tarihinde, sosyal medya hesabından, “Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımının basına yansımasının ardından açığa alınan Cumali Özince’nin araştırmacı olarak Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde görevine devam ettiği ortaya çıktı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getirdi. Akay, Özince’nin açığa alınması ve sonrasındaki süreçle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a çeşitli sorular yöneltti.

BAKAN YANIT VERMEDİ

Akay, Bakan Bak’a “Cumhuriyet düşmanları karşısında sessiz kalmayacak, hepimiz bir fikirde hareket edeceğiz. Halen Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak çalışıyor Cumali Özince. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Bu konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musunuz” diye sordu. Ancak Bakan Osman Aşkın Bak, bu sorulara herhangi bir yanıt vermedi.