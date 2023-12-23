Cumhuriyet gündeme getirmişti: Mülakatta cemaat torpili haberi TBMM'de

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Gazetemize konuşan CHP’li Bayraktutan, “Bu ülkede varlık nedenimiz sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın kurucusu olduğu CHP’nin neferleri olarak her platformda en önde laik, üniter yapıyı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ÖNLERİ KESİLEMEZ’

İddialara, “Bizim ordumuz Mustafa Kemal’in ordusudur. Aksi yönde her türlü adımın karşısındayız” sözleriyle tepki gösteren Bayraktutan, “Bu yapılaşmalar noktasında karnesi zayıf, geçmişi karanlık bir iktidar söz konusu. Cemaat bağlantılı öğrencilerin sahte raporlarla Harp Okulu’na girişlerinin sağlanması ve Atatürkçü öğrencilerin önünün kesilmesi kabul edilemez bir iddiadır” açıklaması yaptı.