Cumhuriyet gündeme getirmişti: Mülakatta cemaat torpili haberi TBMM'de
Kamuoyu günlerdir TSK’deki cemaat iddialarını konuşuyor. Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk anma töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenlerin ardından Harp Okulu’na giriş mülakatlarında da Menzil cemaatine yakın kişilerin belirleyici olduğu iddiası gündeme geldi. CHP Artvin Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Uğur Bayraktutan, “Yine FETÖ taktiği” başlığıyla yayımlanan haberimizi TBMM gündemine taşıdı.
Gazetemize konuşan CHP’li Bayraktutan, “Bu ülkede varlık nedenimiz sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın kurucusu olduğu CHP’nin neferleri olarak her platformda en önde laik, üniter yapıyı savunmaya devam edeceğiz” dedi.
‘ÖNLERİ KESİLEMEZ’
İddialara, “Bizim ordumuz Mustafa Kemal’in ordusudur. Aksi yönde her türlü adımın karşısındayız” sözleriyle tepki gösteren Bayraktutan, “Bu yapılaşmalar noktasında karnesi zayıf, geçmişi karanlık bir iktidar söz konusu. Cemaat bağlantılı öğrencilerin sahte raporlarla Harp Okulu’na girişlerinin sağlanması ve Atatürkçü öğrencilerin önünün kesilmesi kabul edilemez bir iddiadır” açıklaması yaptı.
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