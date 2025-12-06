CHP Genel Başkanı Özel, yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de: 'Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 12:33:00
İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle 39. Olağan Kurultay sonrasında Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz" diye yazdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle 39. Olağan Kurultay sonrasında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Aziz Atatürk, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugün, kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Daha sonra Özel, beraberindeki heyetle 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

