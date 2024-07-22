Katliam yasası görüşmeleri sürüyor: Kanun teklifinde kavram oyunu! 'Ötenazi' ifadesi kaldırıldı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:21

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:32

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyoru, AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokak hayvanlarının ‘ötanazi’ adı altında katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ni görüşmek için 2’nci kez toplandı. Yaklaşık 18 saat süren ilk görüşmede 17 maddelik teklifin ilk 3 maddesi AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin başkanlığını yaptığı komisyon, usul tartışmalarıyla başladı. Görüşmeye STK temsilcileri alınmadı ve salonun koridor bölümünde bulunan televizyon, komisyonun takip edilememesi adına kaldırıldı.

VETERİNERLER İÇERİ ALINMADI

Muhalefet tarafından komisyona gösterilen olağanüstü güvenlik önlemleri eleştirildi. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı, Veterinerler Birliği içeri alınmıyor. 'Meclis geleneklerinde komisyonun televizyonda canlı yayınlanması yoktur' dediniz. Meclis geleneklerinde 4 milyon hayvanın katledileceği bir yasayı görüşmek de yok. Bu konuda daha hassas olmanızı diliyoruz" dedi.

"YENİ USUL GELİŞTİRMİŞSİNİZ"

CHP'li Orhan Sarıbal ise, bu komisyonda konuşulanların yurttaşlar tarafından bilinmesi gerektiğini ifade ederek bunun toplumda bir yarılmaya sebep olacağını ve en azından meclisteki televizyonun açılması gerektiğini söyledi. Sarıbal, bazı yurttaşlarımız için hayvanların bir kardeş, bir çocuk kadar değerli olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz verilmemesini eleştirdi. Baş, "Milletvekillerine söz vermemek gibi yeni bir usul geliştirmişsiniz" dedi. İktidarın komisyonun canlı verilmemesinde ısrar etmesi üzerine kısa bir süre ara verildi.

"TEKLİF BÜTÜNÜYLE SORUNLU"

CHP'li Ömer Fethi Gürer, 'ötanazi' kılıfı uydurularak sistemin zafiyetinden oluşan sorun yüzünden hayvanların katledilmek istendiğini söyledi. Çözümün kısırlaştırma olduğuna dikkati çeken Gürer, "Günde 20 köpek kısırlaştırılsa 264 günde tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılması olasıdır. Teklif bütünüyle sorunludur. Yasanın geri çekilmesi tüm kesimlerin hayrına olacaktır" diye konuştu.

"HUKUKUMUZDA ÖTENAZİ YOK"

CHP'li Başarır ise "Teklifte sokak hayvanlarının katledilmesinin yolunu açan 4'ncü ve 5'nci maddelerin çekilmesi zorunludur. Bu konuda AKP ve MHP bir araştırma yapsa yanlış yolda olduklarını görecektir" dedi. 2004-2019 arasında çoğu belediyenin AKP'nin elinde olduğunu belirten Başarır, "bu sorun çözülemez miydi?" diye sordu. Başarır, "4 milyon canlıdan bahsediyoruz. 'Ötanazi' diyorsunuz, hukukumuzda böyle bir kavram yoktur Genel Başkanımız Özel bununla ilgili fon hazırlayalım dedi. Aşılatalım, yaşatalım. Bizim teklifimize AKP seçmeninin yüzde 40'ı mantıklı diyor, İYİ Parti ve CHP seçmeninin yüzde 90'ı mantıklı diyor. MHP'nin yüzde 60'ı mantıklı diyor. Seçmeninizin yarısı bunu doğru bulmuyor. Burada bir yanlış var" dedi.

"SİZ DE VİCDANEN RAHAT DEĞİLSİNİZ"

Eğer bu yasa çıkarsa uygulama sırasında toplumda büyük bir infial yaşanacağını belirten Başarır, "Gelin bu yasayı erteleyin. Bu yasanın 4'ncü ve 5'nci maddesi ve diğer hükümleri çıkarın, revize edin ya da erteleyin. Her şeye rağmen 4 milyon hayvanı katledeceğiz derseniz büyük bir direnç olur. İç tüzüğün bize verdiği tüm hakları sabaha kadar kullanırız. Bu bir tehdit değil, toplumun tepkisi bu. Bu iki maddede sıkıntı var. 1 hafta erteleyin anket yaptırın kendi seçmeniniz de buna karşı. Veterinerlik fakülteleri, gönüllüler, belediyeler kısırlaştırıp aşılatıp yaşatırız. 5 yıl bu işlemi yapsak sorun çözülür. Siz de vicdanen rahat değilsiniz. Yol yakından gelin bu 17 maddeyi uygun hale getirelim, bu işi çözelim" ifadelerini kullandı.

'BARINAKLAR ÖLÜM KAMPI'

4'ncü maddenin görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Sarıbal, barınakların zaten ölüm kampı olduğunu vurguladı. Daha fazla kısırlaştırma yapılmasının önemine değinen Sarıbal, son anketlere göre toplumun yüzde 91'inin sokak hayvanlarının katledilmesine karşı olduğunu ve 4 ile 5'nci maddelerin çıkartılması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Hayvan ticaretinin derhal durdurulmasını istiyoruz, merdiven altı üretimin, ithalatın bitirilmesini istiyoruz. Bu işin ortak akıl ve bilimle çözülmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Apar topar getirdiğiniz yasalar paketleri var. Belli ki hızlıca olsun bitsin isteniyor. Bu yasayı geri çekin. Yapılacak şey bu yasanın geri çekilmesidir. Çoğunluk olmak size bazen bazı şeyleri yapma şansı tanır. Biz sonuna kadar direneceğiz. Siz çoğunluk olduğunuz için belki geçirirsiniz ama tarih önünde çok büyük bir sınav vermiş olursunuz. 5-10 yıl sonra torunlarınız karşısınıza gelip 'bu kanuna nasıl onay verdin' dediğinde söyleyecek hiçbir şeyiniz olmayacak. Tarih önünde sorumlu davranmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Eğer AKP 1 Ağustos’a kadar teklifi Genel Kurul çalışma takvimine almazsa, teklif tatilden sonra yasalaşabilecek. Öte yandan, Meclis'in ne zaman tatile gireceği ise henüz belli olmadı.

'ÖTENAZİ' İFADESİ ÇIKARILDI

AKP kaynkaklarından edinilen bilgiye göre; 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, 'Ötenazi' ibaresi çıkarılıyor. Teklife, 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır' hükmü ekleniyor.