TBMM'de 'katliam yasası' görüşmeleri öncesi sansür!

TBMM'de sokak hayvanların 'uyutulmasına' yönelik 'katliam yasası' görüşmesi öncesi, hayvan severlerin canlı yayın yaptığı ekranlar kaldırıldı.

ANKA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:09
TBMM'de 'katliam yasası' görüşmeleri öncesi sansür!
Abone Ol google-news

Sahipsiz sokak hayvanlarının "ötenazi" adı altında öldürülmesini de içeren kanun teklifine tepkiler sürerken, TBMM'de görüşme öncesi canlı yayın ekran tedbiri dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Komisyon görüşmelerine girmelerine izin verilmeyen hayvan hakları savunucularının canlı yayın yaptığı ekranlar kaldırıldı


hayvan hakları haberleri görüşme haberleri kanun teklifi haberleri Komisyon haberleri sokak hayvanları haberleri

İlgili Haberler

TBMM'de yeni haftada yoğun mesai: Neler görüşülecek?

TBMM'de yeni haftada yoğun mesai: Neler görüşülecek?
Hayvan hakları savunucuları TBMM’de 'Vekiller dışarı, yasa iptal' sloganları atıyor

Hayvan hakları savunucuları TBMM’de 'Vekiller dışarı, yasa iptal' sloganları atıyor
'Uyutma' değil 'ötenazi'! Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de

'Uyutma' değil 'ötenazi'! Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler