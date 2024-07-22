TBMM'de 'katliam yasası' görüşmeleri öncesi sansür!
TBMM'de sokak hayvanların 'uyutulmasına' yönelik 'katliam yasası' görüşmesi öncesi, hayvan severlerin canlı yayın yaptığı ekranlar kaldırıldı.
Sahipsiz sokak hayvanlarının "ötenazi" adı altında öldürülmesini de içeren kanun teklifine tepkiler sürerken, TBMM'de görüşme öncesi canlı yayın ekran tedbiri dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Komisyon görüşmelerine girmelerine izin verilmeyen hayvan hakları savunucularının canlı yayın yaptığı ekranlar kaldırıldı
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