Önce rekor sonra açlık grevi: Milli yüzücüden 'katliam yasası'na protesto!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 22:37

Güncelleme: 21.07.2024 - 22:45

Milli maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ öngören Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni protesto etmek için önce rekor denemesi yapacağını ardından ise açlık grevi başlatacağını duyurdu.

Sunaçoğlu daha önce Türkiye'den KKTC'ye, 26 saat 15 dakika sürede solo yüzen ilk ve tek milli maraton yüzücüsü olmuştu.

Sunaçoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Hem rekor denemesi hem açlık grevi!' başlığı not düşülerek şu ifadelere yer verildi:

"Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de görüşülen yasa tasarısını protesto etmek için kulaç atacak ve açlık grevi başlatacak.

Çıkarılmak istenen yasanın bilimden, Türk örf ve adetlerinden, dini inançlarımızdan uzak ve yine çözümden de uzak yanlış bir tasarı olduğunu, sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasını, hayvanları öldürerek önüne geçilemeyeceğini belirtmekte ve çözümün ise yakala, aşıla, kısırlaştır, rehabilite et, aldığın yere bırak şeklinde uygulama ile mümkün olduğunu ifade etmektedir.

"ANKARA'YA NET BİR MESAJ VERMEK İÇİN..."

Görülen o ki hayvanseverlerin protestoları maalesef Ankara tarafından gözardı edilmekte ve kale alınmamaktadır.

Bu yüzden amacım, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek ve Ankara'ya net bir mesaj vermek için açlık grevi başlatığımı açık ve net belirtmek isterim.

Açlık grevi çözüm olmaz ise TBMM önünde ölüm orucu başlatacağımı da ifade etmek isterim."