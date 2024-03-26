Cumhuriyet Kulesi’nin apar topar açılışı yapılmıştı: Yurttaşlar asansörde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok’un apar topar açılışını yaptığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin asansöründe yurttaşlar mahsur kaldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:58
Cumhuriyet Kulesi’nin apar topar açılışı yapılmıştı: Yurttaşlar asansörde mahsur kaldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ankara Keçiören’deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılış törenine katılmıştı. Açılışta konuşan Erdoğan, kule Ankara’ya hizmet ettiği sürece AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok’a edilen “hayır dualarının” süreceğini dile getirmişti. ‘Hayır duaları’, yerini şikayetlere bıraktı. Yerel seçimlerin açılmasıyla birlikte hızla açılışı yapılan kulenin asansörü 18. katta takılı kaldı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken yurttaşlar öngörülenin en az 6 katı maliyetle yapılan kulenin asansöründe mahsur kaldı. Apar topar açılışı yapılan kulenin arızalarının gözden kaçırılması dikkat çekti. 

20 YILDA ZOR TAMAMLANDI

Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin temeli 2003’te atıldı. İlk ihale ise 2019’da gerçekleşti. Cumhuriyetin ilk yüzyılı için yapılması hedeflenen kule, cumhuriyetin 2. yüzyılına sarktı. Bunun yanı sıra kule için 4 ihale yapılırken toplamda yapım maliyeti için 350 milyon TL’yi geçen masraf yapıldı.


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