Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... Makam aracıyla kaçakçılık yapan tuğgeneralin rütbesi geri alındı!
Gazetemizin gündeme getirdiği insan kaçakçılığı skandalında, Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçırdığı tespit edilen Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla geri alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Çokay’ın TSK’dan ihraç edildiğini duyurdu.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun ortaya çıkardığı Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
Emekliye sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilerek rütbesi geri alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Çokay’ın disiplin sürecinin tamamlandığını ve kaçakçılık suçlamaları nedeniyle rütbesinin geri alındığını açıkladı.
Çokay, daha önce Ankara’da gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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