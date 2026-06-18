Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! Aziz İhsan Aktaş davasında dördüncü duruşma günü... Oya Tekin gözyaşlarını tutamadı: 'Eğer somut bir delil varsa sonucuna katlanmaya hazırım'

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesinin dördüncü duruşma günü, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam ediyor.

Bugün, Oya Tekin’in ve avukatlarının savunma yapması bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşmayı, Cumhuriyet canlı aktarıyor.

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

11.15 | OYA TEKİN: 'GÖREVE BAŞLADIĞIMDA BELEDİYENİN 2,5 MİLYAR TL BORCU VARDI'

Göreve başladığı dönemde Seyhan Belediyesi’nin ağır bir mali tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Tekin, belediyenin yaklaşık 2,5 milyar lira borcu bulunduğunu söyledi.

Bu borçların firma alacakları, vergi ve SGK borçları, kredi yükümlülükleri ile çeşitli teminatlardan oluştuğunu belirten Tekin, göreve gelir gelmez belediyenin mali durumunu kamuoyuyla paylaştığını kaydetti.

Bilginay firmasının belediyeden ve Seyhan İmar AŞ’den toplam yaklaşık 715 milyon lira alacağı bulunduğunu belirten Tekin, ödeme süreçlerinin dosyada eksik değerlendirildiğini savundu. Kendisinden önceki dönemde de firmaya ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, kendi döneminde yapılan ödemelerin belediyenin devam eden hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Tekin, temizlik hizmetinin aksatılmasının mümkün olmadığını belirterek, ödeme kararlarının belediyenin mali imkânları ve hizmet ihtiyaçları doğrultusunda alındığını savundu.

“SEÇİMDEN ÖNCEKİ 3 AYDA AKTAŞ’IN FİRMASINA ÖDEME YAPILMAMIŞ BEN O ÖDEMELERİ YAPTIĞIM İÇİN SUÇLANIYORUM”

Savunmasının devamında Bilginay firmasına yapılan ödemeler üzerinden yöneltilen suçlamalara itiraz eden Oya Tekin, kendisinden önceki yönetim döneminde firmanın alacaklarının uzun süre ödenmediğini söyledi.

Seçimlerden önceki son üç ayda firmaya herhangi bir ödeme yapılmadığını belirten Tekin, buna rağmen firmanın icra takibi başlatmadığını ve hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Tekin, “Bu kadar büyük bir alacak birikmesine neden izin verildiği ve neden herhangi bir hukuki girişimde bulunulmadığı araştırılmadı” dedi.

Kendisinin göreve başladıktan yaklaşık üç ay sonra ödeme yaptığını belirten Tekin, buna karşın suçlamaların kendi dönemindeki ödemeler üzerinden kurulduğunu savundu. Belediye yönetimini devraldığında mali yapıyı incelemek, kurumun işleyişini öğrenmek ve kaynak oluşturmak zorunda kaldığını ifade eden Tekin, ödemelerin ancak belediyenin mali imkanları ölçüsünde yapılabildiğini söyledi.

Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerin Seyhan Belediyesi ile ilişkilerinin kendi döneminden önceye dayandığını savundu.

Söz konusu firmaların büyük bölümünün 2019-2024 döneminde belediyeden iş aldığını belirten Tekin, göreve geldiğinde bu şirketlerin bir kısmının işlerinin tamamlanmış olduğunu, bazılarının ise yalnızca alacaklarının kaldığını söyledi. Devam eden sözleşmelerin ise önceki yönetim dönemlerinden devralındığını ifade etti.

“EĞER SUÇ İŞLEDİĞİMİ GÖSTEREN SOMUT VE TARTIŞMASIZ BİR DELİL VARSA BUNUN SONUCUNA KATLANMAYA HAZIRIM”

Savunmasının son bölümünde davanın yalnızca kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Oya Tekin, verilecek kararın aynı zamanda seçilmiş bir belediye başkanının hangi delillerle suçlanabileceği ve hangi gerekçelerle özgürlüğünden mahrum bırakılabileceğine ilişkin bir değerlendirme niteliği taşıyacağını ifade etti.

Tekin, gözyaşlarını tutmakta zaman zaman zorlanarak, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

“Eğer suç işlediğimi gösteren somut ve tartışmasız bir delil varsa, bunun sonucuna katlanmaya hazırım Sayın Başkan, Sayın Heyet. Ama böyle bir delil yoksa, özgürlüğümün varsayımlarla elimden alındığı bir kararın parçası olmak istemiyorum. Bugün sizden bir ayrıcalık, bir lütuf istemiyorum. Merhamet de istemiyorum. Yalnızca dosyaya bakmanızı, delilleri değerlendirmenizi ve kararınızı hukukun gereklerine uygun olarak vermenizi istiyorum. Adalet istiyorum Sayın Başkan, Sayın Heyet. Takdir yüce mahkemenizindir.”

11.05 | DURUŞMA, OYA TEKİN'İN SAVUNMASIYLA BAŞLADI

Duruşma, dosyadaki tek tutuklu kadın belediye başkanı olan Oya Tekin’in savunmasıyla başladı.

“BİZİ BURADA GÖSTERMELİK TUTUYORLAR”

Aynı zamanda avukat olan Tekin, savunmasına tutukluluğuna itiraz ederek başladı.

Aynı dosyada yargılanan bazı sanıkların hiç tutuklanmadığını, bazılarının ise tahliye edildiğini hatırlatan Tekin, “Aynı suçlamalarla arkadaşlarımızın bir kısmı bu dosyada hiç tutuklanmadı, bir kısmı bir süre tutuklandı, sonra bırakıldı. Sanki onların tutuksuzluğunu dert ediyoruz gibi gözükür diye dilekçelerimize, savunmalarımıza yazmadık. Düşünün bizdeki vicdan muhasebesini. Sesimizi çıkarmadık ve bugün burada yedi tutuklu sanık olarak oturuyoruz. Sanıyorum biz burada sadece gösterme olarak oturuyoruz. Biz neden hâlâ tutukluyuz?” diye sordu.

Tutukluluğun özgürlükten mahrum bırakılmak anlamına geldiğini vurgulayan Tekin, mahkeme heyetine seslenerek kararın vicdani yönünün de değerlendirilmesini istedi.

“ÇOK SAYIDA KİŞİ GİBİ AKTAŞ’IN DA GELDİĞİ ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ”

Savunmasının devamında, Aziz İhsan Aktaş ile görüştüğü yönündeki iddialara değinen Oya Tekin, dosyada görüşmenin kendisinin aleyhine delil gibi sunulduğunu savundu.

Aktaş’ın belediyelerde iş yapan bir müteahhit olduğunu belirten Tekin, bir belediye başkanının böyle kişilerle görüşmesinin tek başına suç olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Belediye başkanlığı görevine yeni başladığı dönemde çok sayıda kişinin “hayırlı olsun” ziyaretine geldiğini ifade eden Tekin, Aziz İhsan Aktaş ile de bu kapsamda görüştüğünü, bu hususta ifadelerinde herhangi bir çelişki bulunmadığını kaydetti.

“AKTAŞ’IN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ALDIĞI İHALELERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMADI”

Tekin, dosyada yer alan birçok ihale ve ödeme işleminin kendi görev süresinden önceki dönemlere ait olduğunu söyledi, değerlendirmelerin bu ayrım gözetilmeden yapıldığını savundu.

Esas hakkındaki mütalaada, Aziz İhsan Aktaş’ın düzenli ödeme alabilmek ve ihaleleri sürdürebilmek için rüşvet verdiği yönündeki değerlendirmenin yer aldığını belirten Tekin, bu sonuca ulaşılmadan önce gerekli incelemelerin yapılmadığını öne sürdü.

Aktaş ve bağlantılı şirketlerin önceki dönemlerde hangi ihaleleri aldığına, kendi döneminde hangi ihaleleri kazandığına ve ödeme süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin bir araştırma yapılmadığını savunan Tekin, bu yönüyle dosyada eksik inceleme bulunduğunu söyledi.

“BANA RÜŞVETİ TEKLİF DAHİ EDEMEZLER”

Savunmasının devamında kişisel geçmişine ve mesleki kariyerine dikkat çeken Oya Tekin, kendisine yöneltilen rüşvet suçlamasının yaşamı ve meslek geçmişiyle bağdaşmadığını savundu. Yıllarca avukatlık yaptığını ve meslek hayatı boyunca saygın bir konum elde ettiğini ifade eden Tekin, “Bana bunu teklif dahi edemezler” dedi.

Seçim kampanyalarını kendi imkânlarıyla yürüttüğünü belirten Tekin, maddi çıkar elde etmek amacıyla hareket ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

“AKTAŞ’IN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNİN ARDINDAN DOSYAYA DAHİL EDİLDİM”

Savunmasının devamında dosyanın başlangıcındaki ihbara dikkat çeken Oya Tekin, ilk ihbarda Seyhan Belediyesi’nde görev yapan bazı isimlerin suçlandığını ancak kendisinin dosyaya daha sonra Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyle dahil edildiğini söyledi.

İhbarda adı geçen bazı kişiler hakkında soruşturma açılmadığını savunan Tekin, buna karşın kendisinin Aktaş’ın 11 Mayıs 2025 tarihli beyanı sonrasında dosyada yer aldığını belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısının 14 Mayıs'ta mahkeme heyetine sunduğu mütalaada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mütalaada, tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep ediliyor.

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi istenen mütalaada, tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın 21 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 64 yıl 6 aydan 179 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında mütalaada, "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve 3 kez "rüşvet" suçlarından toplam 21 yıl 6 aydan 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraat etmesi, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca mütalaada, toplam 26 sanığın "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.