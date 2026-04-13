Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 20'nci gün: Necati Özkan'ın savunması devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB Davası, 6. haftada da görülmeye devam ediyor.

Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle birlikte yargılananların sayısının 435'e yükseldiği İBB davası, 20'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de devam edecek.

19'uncu duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın savunmasına başlanmıştı.

YARIM KALAN SAVUNMALAR DEVAM EDECEK

Ancak savunma yarıda kalmış ve mahkeme başkanı duruşmayı bugün, yani 13 Nisan Pazartesi gününe ertelemişti.

Bugünkü duruşmada Necati Özkan'ın yarım kalan savunmasına devam edilmesi ve diğer sanıkların beyanlarının alınması bekleniyor. Özkan, Eylem 4 ve Eylem 13 kapsamında hakkındaki iddialara yanıt verecek.

Özkan ve avukatının ardından tutuklu sanıklardan Esma Bayrak’ın ve sürenin yetmesi halinde KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un savunma yapması bekleniyor.

İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'örgüt lideri’ olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ gibi başlıklarla suçlandı.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA ALTINCI HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 20’nci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİ

Diğer yandan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi.

Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.