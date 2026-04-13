Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 20'nci gün: Necati Özkan'ın yarım kalan savunması devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB Davası, 6. haftada da görülmeye devam ediyor.

Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle birlikte yargılananların sayısının 435'e yükseldiği İBB davası, 20'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de devam edecek.

SAVUNMALAR SÜRECEK

19'uncu duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın savunmasına başlanmıştı. Ancak savunma yarıda kalmış ve mahkeme başkanı duruşmayı bugün, yani 13 Nisan Pazartesi gününe ertelemişti.

Bugünkü duruşmada Necati Özkan'ın yarım kalan savunmasına devam edilmesi ve diğer sanıkların beyanlarının alınması bekleniyor. Özkan, Eylem 4 ve Eylem 13 kapsamında hakkındaki iddialara yanıt verecek.

Özkan ve avukatının ardından tutuklu sanıklardan Esma Bayrak’ın ve sürenin yetmesi halinde KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un savunma yapması bekleniyor.

İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...

12.38 | NECATİ ÖZKAN HAKİM KARŞISINDA

Eylem 4 ve Eylem 13 ile suçlanan Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, savunmasında ilk olarak, itirafçı iş insanı Adem Kameroğlu’ndan 4 adet daire istediğine yönelik iddiaların yer aldığı eylem 4 ile ilgili konuştu.

Özkan, Kameroğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Benim aleyhime verdiği tek bir ifade yoktu ama sonra iş değişti. Birileri bu arkadaşın kulağını çekti ve bu arkadaş tehditleri ve riskleri anladı herhalde. Daha sonra yalan ve iftira makinesine dönüştü."

Necati Özkan, isnat edilen eylem kapsamında kendisine kollukta, savcılıkta ya da hakimlikte hiçbir soru yöneltilmediğini, ancak dilekçeleri sonrası 7.5 ay sonra ifadesinin alındığını söyledi.

Özkan, dilekçelerinin ardından ortağı ve aile dostu Ayşe Hitchins’in gözaltına alındığını belirterek, Eylem 4 kapsamında söz konusu dört gayrimenkulden yalnızca kendi ortağının işlem gördüğünü söyledi. Hitchins’in 25 yıllık ortağı olduğunu ve şirkette yüzde 15 hissesi bulunduğunu ifade etti.

Özkan, 2017 yılında Adem Kameroğlu ile Beylikdüzü’ndeki bir proje için hem reklam anlaşması hem de yatırım ilişkisi kurulduğunu anlattı. Dört gayrimenkul için anlaşma yaptıklarını, ödemeyi nakit olarak gerçekleştirdiğini ve sözleşmeleri 20 Nisan 2017’de imzaladıklarını belirtti.

İş anlaşmasının bozulduğunu, kampanya işinin başka bir ajansa verildiğini söyleyen Özkan, yaptığı ödemenin banka kaydına dönüştürülmesi için girişimde bulunduğunu ve makbuzları bu şekilde alabildiğini ifade etti.

Özkan, Adem Kameroğlu’nun sonradan dosyaya dahil edildiğini, ilk ifadesinde kendisi hakkında herhangi bir suçlama bulunmadığını ancak daha sonra etkin pişmanlık kapsamında çelişkili beyanlar verdiğini söyledi.

"ÖNCE 'İADE EDİLDİ' DEDİ, SONRA BEYAN DEĞİŞTİ"

Kameroğlu’nun, “Necati Özkan’ı tanımıyordum” şeklindeki beyanının gerçeğe aykırı olduğunu belirten Özkan, taraflar arasında yıllara dayanan iş ilişkisi bulunduğunu ifade etti.

Yine Kameroğlu’nun ödeme iadesine ilişkin farklı ifadeler verdiğini, önce “iade edildi” dediğini, sonra bu beyanını değiştirdiğini aktardı.

Savcılığın dosyaya sunulan belgelerin sahte olduğu iddiasına da yanıt veren Özkan, sözleşmelerin 2017 tarihli olduğunu ve imzaların şirketin genel müdürüne ait bulunduğunu söyledi. İddia makamının bu konuda kendisine hiçbir soru yöneltmediğini belirtti.

11.00 | İLK SÖZÜ İMAMOĞLU ALDI: 'BU ALENİ TEHDİT KARŞISINDA BİR TEDBİR ALDINIZ MI?'

Duruşmada savunmalar başlamadan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in, İBB Davası dosyasına eklenmesine ilişkin söz alan Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

“Ne zaman duruşmaya katılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dün gece bana iletti. Yeni bir eylem eklenecek mi, bilgi sahibi değil. Özellikle bir yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlar, gözaltılar sonucunda artık tarif edilemez bazı detaylar, ne olduğu belli olmayan işkenceye dönüşür hale ulaştı. Bu insanlar anne, baba, emekçi, gencecik insanlar… Bunların bir kısmı önce serbest bırakıldı, sonra tekrar tutuklandı. Türk yargısı birilerini zindanda unutabilir mi? Benim şoförüm, tutuklu, ne olduğu belli değil, haklarında bir kelam yok. Ne için tutuklandıkları belli değil. Bu sayfanın kapanması gerekiyor diye düşünüyorum. Akıl almaz bir iş, utanç verici bir durum. Bu durumun bizi daha da yoracağını ve davaya zarar vereceğini düşünüyorum. Bu insanlar 4-5 gün nezarette tutulduktan sonra tutuklanan bir de zindana atıldı. 6 ay, 11 ay unut… Hiçbir şey yok… Bu vicdana sığmaz. O tutuklamaların altına imza atanlar terfi edildi ama bu insanlar 11 aydır tutuklu. Sıfır maaş… Çok kritik bir konu. Eylem 13’te insanların dinlendikten sonra karar çıkmasında da bir engel olmadığını düşünüyorum. Geçen hafta savcının şahsıma ‘haddinizi bilmezseniz haddinizi bildiririz’ tehdidini aldım. Bu kayıtlara geçti. Bunun sahibi kimdir? Kim ya da kimler? Ben tehdit edildim. Kim ya da kimler adına, hangi örgüt, kurum adına tehdit edildim? Bu tehdit neleri kapsamaktadır? Can güvenliği mi, mal güvenliği mi, ailem mi, özgürlüğüm mü? Ben şu an burada yargılanıyorum ve başkanım siz benden mesulsünüz. Bu aleni tehdit karşısında bir işlem ya da tedbir aldınız mı? Alacak mısınız? Bunu ben takip edeceğim ve gündemde tutacağım. Benim açımdan önemlidir. ‘Tedbir almayacağız’ diyorsanız kişisel tedbirimi almak için elimden geleni yapacağım. Bu konuda cevabınızı istiyorum.”

Mahkeme Başkanı, “Bir tedbir alınmadı” yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu ise bunun üzerine “Tedbir yok mu? Ben kendim tedbir alacağım ve gerekeni yapacağım. Arkamızda millet var" dedi.

10.55 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler ve izleyiciler salondaki yerini aldı. Mahkeme heyeti geldi ve duruşma başladı.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'örgüt lideri’ olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ gibi başlıklarla suçlandı.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA ALTINCI HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 29 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 20’nci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİ

Diğer yandan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi.

Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.