Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 4. hafta: İmamoğlu'nun avukatından mahkeme başkanına çağrı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davası, bugün 12. oturumla devam edecek.

BU HAFTA TAHLİYELER GELEBİLİR

Bu hafta söz verilmeyen sanıkların avukatlarının beyanları alınacak ve tutukluluk incelemesi yapılacak. Perşembe günü ise mahkeme heyetinin bazı isimler için tahliye vermesi olası.

İBB DAVASINDA 12. GÜN...

İBB Davası’nın 12. günü, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın avukatlarının savunmasıyla başlayacak. Ardından tutuklu yargılanan Ebubekir Akın ve Mehmet Karataş sanık kürsüsüne gelecek.

İşte, duruşmada anbean yaşananlar...

11.45 | DURUŞMA SAVCISI O MESAJI SORDU

Duruşma savcısı, Fatih Keleş'i kastederek, “'Fatih abi yüzde 5 al derse yeter’ mesajını açıklayın" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Fatih abi" sözüyle kastedilenin Fatih Keleş değil Fatih Gültekin olduğunu söyledi.

Bu diyaloğun ardından Avşar'ın avukatı, "Fatih Keleş'i tanır mısınız? Abi diyecek samimiyetiniz var mı?" diye sordu. Avşar'ın yanıtı ise, "Hayır tanımıyorum" oldu.

10.50 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası'nda 12. oturum, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorgusu ile başladı.

İmamoğlu bir alt kattaki duruşma salonunda “bilirkişi” davasında savunma yapıyor.

10.40 | İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN MAHKEME BAŞKANINA ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, gazetecilerin İBB davasında yaşadığı "turkuaz basın kartı" sorunu için söz alarak şunları söyledi:

"Heyetinizin müzekkeresinde 'turkuaz basın kartı' şartı olmadığı halde kapıda gazetecilere bu dayatılıyor. Binanın içine de giriyorlar fakat duruşma kapısının içerisinden girmeyi başaramıyorlar. Çünkü bazılarının basın kartları yok. Bu konuda yetkililere önerirseniz… Gördüğünüz gibi arkada 20 kişilik gazetecilik bölümünde sadece 4-5 gazeteci var. Serbest gazetecilerin turkuaz basın kartı alması çok zor, çok güç koşullara bağlı. Gazeteciliğin engellenmemesi bakımından bunu dikkate almanızı ve gazetecilerin içeri alınması için gerekli talimatı vermenizi talep ediyorum."

10.39 | İMAMOĞLU 'BİLİRKİŞİ' DAVASININ GÖRÜLECEĞİ SALONDA

Tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı. İzleyiciler, tutuklu Fatih Keleş'in doğum gününü kutladı.

İmamoğlu ise bilirkişi davasında salona giriş yaptı.

İMAMOĞLU 2 DURUŞMAYA KATILACAK

Ekrem İmamoğlu bugün, hem İBB davası hem de 'bilirkişi' davasından Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Davada geçtiğimiz hafta yapılan duruşmalarda sanık savunmaları, çapraz sorgular ve mahkeme salonuna girişlere ilişkin tartışmalar öne çıkarken pazartesi günü ilk olarak Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunmasını tamamladı.

Suçlamaları reddeden Sukas, dosyada somut delil olmadığını belirtirken savcılığın sunduğu para hareketleri tablosundaki artışı iş akışı ve ödeme takvimiyle açıkladı; İmamoğlu ise bir kez daha savcının MASAK’tan aldığını belirttiği tabloya tepki gösterdi.

‘İSTEDİKLERİNİ YAPMADIM’

Salı günkü duruşma milletvekillerinin mahkeme salonuna alınmaması nedeniyle tartışmayla başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, davada savunma yapan ilk belediye başkanı oldu. Beşi “yalnızca beyanlara” dayanan dokuz farklı eylemde suçlanan Şahan, “Bugün ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum” dedi. Bir sonraki gün tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yaptı.

Belediye başkanlığı dönemine ilişkin değil 2019’dan önce belediyedeki danışmanlık görevine ilişkin yedi farklı eylemde suçlanan Çalık, hakkındaki suçlamaların çelişkili beyanlara dayandığını belirterek iddiaları reddetti. Rüşvet iddialarına ilişkin farklı tarihlerde beş kez değiştirilen beyanlara ve takipsizlikle sonuçlanmış dosyaların iddianameye eklenmesine dikkat çeken Çalık, dosyada kendisine ilişkin teknik takip veya somut delil bulunmadığını da ifade etti.

KAPKİ MEKTUP GÖNDERDİ

Yargılamanın ilk üç haftasında, “rüşvet” iddialarını ortaya atan bazı isimlerin savunmaları da dikkat çekti. Ağaç AŞ’nin eski satın alma müdürü Ümit Polat, savcılık beyanlarının aksine, para toplandığına doğrudan tanık olmadığını söyledi. Mahkeme başkanının önceki ifadelerini hatırlatması üzerine Polat, ilgili toplantıya katılmadığını ve gördüğü çantaların içeriğini bilmediğini ifade etti. Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or da savcılık ifadesinde yer alan bazı bölümlerin tutanağa hatalı geçirildiğini öne sürdü.

Or, Sukas’a para verildiğine şahit olmadığını, bazı ifadelerinin yanlış yazıldığını belirtti. Henüz savunma yapmayan iş insanı Murat Kapki ise dava başlamadan önce gönderdiği mektupla savcılık ifadesini reddetti. Kapki, ailesini korumak amacıyla bazı beyanlarda bulunduğunu ve ifade sürecinde baskı hissettiğini öne sürdü.

TAHLİYELER OLABİLİR

Bugün devam edecek davada perşembe gününün sonunda bir tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor.

İBB DAVASI

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Silivri’de görülen davada önceki haftalarda iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılmış, ardından savunmalara geçilmişti. Tutuklu sanıkların yoğun katılımı ve salonun fiziki koşulları da tartışma konusu olmuştu.

Geçen celselerde bazı sanıkların savunmaları tamamlanırken, bazı isimlerin savunmaları ise süre yetersizliği nedeniyle yarıda kalmıştı. Dava, çok sayıda sanık ve dosya kapsamı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği yargılamalar arasında yer alıyor.