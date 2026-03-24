Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 9. celse gergin başladı: Mahkeme başkanından CHP'li 5 vekile 'yasak'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB Davası'nda 3. haftaya girildi.

Yargılama bugün, 9. celse ile devam ediyor.

Dava bugün Şişli Belediyesi’ne yönelik suçlamalarla devam edecek. İlk olarak Şişli Belediyesi'nde danışman olarak görev yapmış olan Altan Ertürk savunma yaptı. Daha sonra ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın savunma yapması bekleniyor.

İşte, duruşmada anbean yaşananlar...

14.00 | DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI: "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA" SLOGANLARI

İBB Davası, tutukluların salona getirilmesiyle aranın ardından tekrar başladı. İmamoğlu salona geldikten sonra “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Dokuzuncu celse, savunması tamamlanan Altan Ertürk’e yönelik hakim ve savcının çapraz sorgusuyla devam ediyor.

12.50 | DURUŞMAYA 1 SAAT ARA

İBB Davası’na, Altan Ertürk’ün savunmasının ardından bir saat ara verildi.

İmamoğlu, verilen arada salondan çıkarken basın mensuplarına "Size minnettarım" diye seslendi.

12.00 | ERTÜRK'TEN 1 SAATLİK SAVUNMA: '12 EYLÜL’DE BİLE İNSANLAR BU ŞEKİLDE İFTİRA ATMAZDI'

İBB Davası'nda kamu görevlisi olmamasına karşın kamu görevlilerine yöneltilen “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla yargılan ve toplamda 7 milyon 500 TL’lik bir rüşvet iddiasının yarısına aracılık etmekle suçlanan Altan Ertürk, bir saatlik bir savunma yaptı.

Ertürk, suçlamalara ve cezaevi sürecine ilişkin şunları söyledi:

İddianamede suçun işlendiği tarih 27 Mart 2020 olarak geçiyor. Ancak para hareketlerinin bir kısmı 2018 yılına dayanıyor. Yani isnat edilen suç tarihinden yaklaşık 18 ay önceye ait işlemler, sonradan kurgulanan bir suçun parçası gibi gösteriliyor." "Cem beni arayıp randevu almak istemeseydi ben bu eylemin hiçbir yerinde olmayacaktım. Adım geçmeyecekti ve böyle bir kurgu yapılamayacaktı. Cem de işin içinde olmayacaktı. Zaten eylemin ikinci bölümünde adlarımız geçmiyor. İşe belediye tarafından girdiğim söylendi ama oradan girmedim. Beni arayıp randevu almamı isteyen kişinin Cem olduğu, ifadelerde gizlendi. Engin Polat ölmeseydi de dosyaya ismim hiçbir şekilde karışmayabilirdi." "48 kişilik koğuşta 60 kişiyiz. Gençlere İngilizce dersi verdim, satranç turnuvası düzenledim, bir kitap yazdım, hayatında tek kitap okumayan gençler teşvikimizle günde kitap okudular, iki genç kitap yazmaya başladı, avukat tutamayacak insanlara kendi avukatlarıma danıştım, yüzlerce taslak dilekçe yazdım." "12 Eylül’de fiziki işkence vardı. İnsanlara zorla beyanlar imzalatılırdı. Artık o yok ama bu tutuklu yargılama da bir işkence değil mi? 6 aylık tutukluluk süremde, bu tutukluluktan kaçınmak için ‘Savcı ne derse gideyim imzalayayım da kurtulayım’ diyen onlarca kişi gördüm. 12 Eylül’de bile insanlar bırakın yoldaşlarına, karşı düşünceden insanlara bile bu şekilde iftira atmazlardı.

11.50 | ALTAN ERTÜRK: 'BABAM SİYASETE GİRMEMİ İSTEMEDİ'

Şişli Belediyesi'yle ilgili iddialarla tutuklu bulunan ve iddianamedeki 41.eylem kapsamında suçlanan Altan Ertürk, kürsüye gelerek savunmasına başladı.

İş hayatını anlatarak savunmasına başlayan Ertürk, babasının Taksim'deki ilk kitlesel 1 Mayıs kutlamasının fikir babası olan DİSK'in kurucularından Maden-İş Genel Sekreteri Mehmet Ertürk olduğunu söyledi:

"Cumhuriyetçi, laik, sosyal demokratlar bu ülkenin zencisi muamelesi görüyor. Babam, yaşadıklarından dolayı siyasete girmemi istemedi."

Oğlunun doğum gününde gözaltına alındığını belirten Ertürk "Dosyada ismim bir eylemde geçiyor ama doğrusu ben bir bile değil, çeyrek eylemden dolayı tutukluyum. İBB ile ilgili bir dosyadan gözaltına alınmak da beni şaşırttı. Bana sorulan isimlerin tamamına yakınını hayatımda hiç tanıyıp duymamıştım. Tek tanıdığım kişi İlker Aydın'dı. İddianameyi haftalar sonra okuduğumda onun ifadesiyle tutuklandığımı anladım. Önceden yazılmış kurgusal bir senaryodaki rolümün ne olduğunu orada anladım" dedi.

11.30 | SUKAS'IN SAVUNMASI TAMAMLANDI, ERTÜRK KÜRSÜYE GELDİ

Ali Sukas’ın bir diğer avukatı Beyzanur Açar da savunmasını tamamladı.

Açar, MASAK raporlarını eleştirirken kanıtların yeterli düzeyde olmadığını belirterek “2019'dan itibaren örgüt üyeliği isnadı kuruluyor ancak bu dönemi destekleyecek somut eylem yok. Eylemler neredeyse tamamen 2023–2025 aralığına sıkıştırılmış. Sadece tek bir eylem geriye doğru çekilerek 2019'a bağlanmaya çalışılmış” dedi.

Sukas’ın savunması tamamlanırken daha sonra Şişli Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti verdiği belirtilen Altan Ertürk, kürsüye gelerek savunmasına başladı.

10.40 | 9. CELSE BAŞLADI: DURUŞMA SAVCISI "BUGÜNLÜK" DEĞİŞTİ

Duruşma sanıkların yine alkışlarla salona getirilmesinin ardından başladı. Duruşma savcısının ise değiştiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, mahkeme başından beri savcı olan ismin yalnızca bugünlük değiştiği öğrenildi.

Duruşmanın başlangıcında Ali Sukas’ın avukatı Kaptan Yılmaz, CHP’li beş ismin salona alınmamasının sebebini mahkemeye sorarak “Bu durum duruşmanın aleniyetini ihlal ediyor. Bu sizin kararınız mı?” diye sordu.

Mahkeme başkanı ise “Bu konuda daha önce Bakırköy Başsavcılığına müzekkere yazmıştık. Konu onların takdirinde” diye yanıtladı. Yılmaz’ın ısrarla cevap istemesi üzerine mahkeme başkanı “Sizin müvekkilinizle ilgili bir durum yok. Savunmalarla devam edelim” dedi.

Duruşma bir süre daha Ali Sukas’ın avukatlarının savunmasıyla devam etti.

10.10 | BİNAYA GİRİŞİ YASAKLANAN 5 VEKİL BELLİ OLDU

Mahkeme başkanının sözlü talimatıyla yasaklanan CHP'li vekiller şöyle sıralandı:

Ali Mahir Başarır

Mahmut Tanal

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Bahadır Erdem

09.50 | CHP'Lİ VEKİLLER MAHKEME BİNASINA ALINMAYACAK

İBB Davası'nda dokuzuncu celse öncesi mahkeme heyetinin, bazı CHP'li milletvekillerinin mahkeme binasına alınmayacağını aktardığı öğrenildi.

Bu isimlerden biri olan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, salon girişinde temaslarını sürdürüyor. Özer, dün duruşmayı yerinde takip eden isimler arasındaydı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın dün 8. celsesi yapıldı ve yargılamada üçüncü haftaya girildi.

Duruşmanın odağında, Ağaç AŞ Genel Müdürü olan tutuklu sanık Ali Sukas’ın savunması vardı.

Sukas savunmasında, hakkında yöneltilen rüşvet ve örgüt üyeliği suçlamalarını tamamen reddetti; böyle bir örgütün varlığını kabul etmediğini, ihalelere müdahale etmesinin mümkün olmadığını ve somut delil bulunmadığını söyledi.

Ayrıca kaçma imkânı olmasına rağmen kaçmadığını, suçsuz olduğuna inandığını ve beraat beklediğini ifade etti.

Duruşma sırasında savcılığın sunduğu tablo ve grafikler tartışma yarattı. Ekrem İmamoğlu bu verileri çok sert sözlerle eleştirerek “çöp niteliğinde” olduğunu söyledi ve iddiaların dayanaksız olduğunu savundu. Sanık avukatları da iddianamedeki delillerin kendi içinde çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Sukas’ın avukatı Kaptan Yılmaz ise özellikle HTS kayıtları ile banka hareketleri arasındaki uyumsuzluklara dikkat çekerek iddianamenin çelişkili olduğunu savundu.

İBB DAVASI

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Silivri’de görülen davada önceki haftalarda iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılmış, ardından savunmalara geçilmişti. Tutuklu sanıkların yoğun katılımı ve salonun fiziki koşulları da tartışma konusu olmuştu.

Geçen celselerde bazı sanıkların savunmaları tamamlanırken, bazı isimlerin savunmaları ise süre yetersizliği nedeniyle yarıda kalmıştı. Dava, çok sayıda sanık ve dosya kapsamı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği yargılamalar arasında yer alıyor.