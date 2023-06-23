Cumhuriyet ve bağımsızlığa giden yolda ilk işaret fişeği

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:29

Genelgenin hazırlandığı temsili Saraydüzü Kışla Binası önünde yapılan törene vali Mustafa Masatlı, belediye başkanı Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, CHP Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, AKP İl Başkanı Ekrem Toto, daire müdürleri ve yurttaşlar katıldı.

İstiklal Marşı okunmasını takiben saygı duruşu yapıldı, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, temsili olarak Milli Mücadele meşaleleri yakıldı. Amasya İris Sanat Merkezi oyuncuları Amasya Genelgesi’nin imzalanmasını canlandırırken, tiyatro sanatçısı Atilla Özgen Mustafa Kemal rolünde Amasya Genelgesinin sekiz maddesini okudu.

(Turgay Sevindi)

CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “22 Haziran 1919’da imzalanan Amasya Genelgesi ile emperyalist güçlere ülkenin teslim edilmeyeceği, ezelden beri hür yaşadığımızı hür ve bağımsız yaşayacağımız gösterilmiştir. Amasya Genelgesi millet iradesinin egemenliğe, tam bağımsızlığa ve cumhuriyete giden yolda ilk işaret fişeğidir. 104 yıl önce Amasya’ya gelerek bizlere özgür bir vatan bırakan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

(Arif Ferahoğlu)

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu ise “Amasya tamimi ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ maddesi ile Türk milletinin kendi kararını vererek Cumhuriyet idaresi ile kendi kaderini çizebileceğinin ifadesi olan bir manifestodur” dedi.