Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı

AKP'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, mal beyanında yer almayan ancak Antalya'da sahip olduğu daireler hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:00
Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Mülk Allah'ın biz emanetçiyiz..." sözleri tartışmalara neden olmuştu.

15 Mart tarihinde sosyal medya hesabından mal varlığını açıklayan Altınok,  22 arsa (kendi üzerine), 11 konut (kendi üzerine), 1 benzin istasyonu (kendi üzerine), 2 bina (kendi üzerine) 25 tarla (kendi üzerine)....Aile şirketi hissedarlığı: 12 konut (şirketteki payına düşen) 5 dükkan (şirketteki payına düşen) olmak üzere birçok mülke sahip olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiğ; Altınok’a ait olan, mal varlığı beyanında bulunulmayan Antalya'daki mülkiyetler hakkında Turgut Altınok'tan açıklama geldi.

Altınok, gayrimenkul şirketinde ortak bulunan ve  Hacı Altınok’a ait olan arsalar hakkında açıklama yaptı. NOW TV muhabirinin sorusu üzerine Altınok, Antalya’daki daireleri "Babadan Kalan"’ diyerek doğruladı.


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