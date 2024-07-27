Cumhuriyet'e özel açıklamalar... CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 'Somali tezkeresi'ni değerlendirdi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:01

Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması kapsamında TSK unsurlarının, Somali'nin terör ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bu derece önemli bir konunun TBMM ilgili komisyonunda konunun uzmanları tarafından detaylı tartışılmadan TBMM Genel Kurulu’na getirilmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yankıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP her hal ve şartta Türkiye Cumhuriyeti hak ve menfaatlerine katkı sağlayacak tüm girişim ve faaliyetleri desteklemektedir. Dost devletlerle askeri eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi, talep eden devletlere güvenlik desteği sağlanması elbette önemlidir.

Somali Tezkeresi’nde güvenlik boyutu açısından dikkate alınması gereken ve hamaset ile geçiştirilemeyecek bir çok husus ve muhtemel sorun alanı bulunmaktadır. Bu konuları gündeme getirmek ana muhalefet partisi olarak görevimizdir.

Olay sadece TSK birlik, gemi ve personelin ülke dışında görevlendirilmesi konusu değildir.

Bölgemiz ateşten gömlek iken kısıtlı imkan kabiliyetlerimizin bölge dışında görevlendirilmesi, askerlerimizin bekasına yönelik tehditlerin mevcut olduğu bir coğrafyada görev yapması, ayrıca başka iki devlet arasındaki gerginliklere taraf olunma ihtimalidir.

Esasen bu derece önemli bir konunun TBMM ilgili komisyonunda konunun uzmanları tarafından detaylı tartışılmadan TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi de ayrıca dikkat çekicidir.

Tezkere oylamasından önce aşağıda belirtilen konularda detaylı değerlendirme yapılması, TBMM’nin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

1) Somali’de TSK varlığı zaten bir süredir devam etmektedir. Somali askeri personeli TSK tarafından hem Somali’de hem Türkiye’de eğitilmektedir. Deniz Kuvvetleri danışman personeli de mevcuttur. Dolayısı ile Somali’de mevcut durumda zaten bölgede askeri / siyasi etkinlik tesis edilmemiş midir? Mevcut durumda eğitim görevindeki personelimiz, çatışmaların devam ettiği bölgede neden muhtemel muharebe görevi için görevlendirilmektedir?

2) Kuzey ve güneyimizdeki çatışmaların bölgesel/küresel krize dönüşme ihtimali mevcut iken gemi / birlik göndermek için bu acele nedir? Hem yeni platformların envantere girmesi hem de bölgedeki durumun stabil hale gelmesi neden beklenmemektedir ?

3)Siyasi hedef ve askeri hedefler nedir? Arzu edilen son durum nedir?

4)Bölgede etkin olan terör örgütleri birliklerimizin bekası için ciddi tehdittir. Bu husus beka açısından değerlendirilmiş midir?

5)Ayrılıkçı Somaliland nedeni ile Etiyopya - Somali gerginliğinin birliklerimizi etkileme ihtimali nedir? 2 devlet arasındaki krize dahil olunma ihtimali mevcut mudur?

6)Deniz güvenliği faaliyetlerinin kapsamı çok geniştir, 200 deniz mili olarak ilan edilen Somali deniz yetki alanlarında görevi başarı ile yerine getirmek için kaç gemi ve hava vasıtası görevlendirilecektir?

7)Bulunduğumuz coğrafya ateşten gömlek, göndereceğimiz gemilerin / birliklerin, bölgemizde bize karşı tehdit oluşturabilecek diğer devletlerle nispi kuvvet mukayesesini olumsuz etkileme durumu dolayısı ile bekamıza olumsuz etkileri olacak mıdır?

8)Yerine koymakta zorluk çekeceğimiz, bölgemizde ihtiyaç duyabileceğimiz çok değerli askeri deniz platformlarının yıpranma durumu dikkate alınmış mıdır?

9)Akdeniz’de devlet uygulaması için bile olsa araştırma gemileri ile varlık gösteremez iken Somali’ye gemi gönderilmesi uygun bir hal tarzı mıdır?"