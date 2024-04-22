Cumhuriyet’e TGC’den 6 ödül...

Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:31

Güncelleme: 22.04.2024 - 19:31

Ödül alan Cumhuriyet çalışanları ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen törende katıldı. Yazarımız Murat Ağırel, 28 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Kızılay skandalında ikinci perde: Yardımları da satmışlar” başlıklı haberi ile Siyasal Haber Ödülü'ne layık görüldü. Yazarımız Miyase İlknur, 23 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan “Manipülasyonun kanıtı” başlıklı haberi ile Ekonomi Övgü kategorisinde övgüye değer bulundu.

Eğitim editörümüz Figen Atalay'ın 19 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan “Forman yoksa okula gelme” başlıklı haberi Eğitim Övgü kategorisinde övgüye değer görüldü. Muhabirimiz Merve Kılıç Dokuzoğlu'nun 21 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan “GATA'da iplik bile yok” başlıklı haberi ise Sağlık Ödülü'nü kazandı.

Cumhuriyet gazetesinden ödül kazanan diğer bir isim ise Cumhur Önder Arslan oldu. Spor sayfası editörümüz Arslan'ın 2 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan “Süper baba buruk” başlıklı haberi Spor Övgü kategorisinde övgüye değer görüldü. Sayfa tasarımcımız Ece Kurtuluş Dursun ise, 7 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Birinci sayfa” başlıklı çalışmasıyla Birinci Sayfa Düzeni Övgü kategorisinde övgüye değer bulundu.