Cumhuriyet'in 'AB'den İsmailağa'dan hibe' haberi Ünlü'yü kızdırdı: Asla caiz değil

Cumhuriyet'in İsmailağa cemaati bağlantılı bir derneğe Avrupa Birliği'nden hibe desteği verildiğine dair haberi üzerine cemaatin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü açıklama yaptı. Ünlü, bu paranın "asla caiz olmadığını" belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:22
Cumhuriyet'in 'AB'den İsmailağa'dan hibe' haberi Ünlü'yü kızdırdı: Asla caiz değil
Abone Ol google-news

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhuriyet'in "Avrupa Birliği'nden İsmailağa derneğine 31 bin Avro hibe" başlıklı haberi üzerine bir açıklama yaptı.

Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kısa açıklamasında "Eğitim için Avrupa Birliği'ne proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin euro için bu zillete katlanmak asla câiz değildir" dedi.

Ünlü, açıklamasının devamında "Hangi dernek veya vakıf böyle işler yapıyorsa bunlara dikkat edilmelidir, sadece Avrupa Birliği için değil Arap âleminden de olsa veya Pakistan Afganistan yöresinden de olsa dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır" ifadelerini kullandı. 

Gazetemiz Cumhuriyet'in, Ünlü'nün "asla caiz değil" diyerek tepki gösterdiği, "hibe" haberinde, İsmailağa cemaatinin geçen sene ölen "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’ndan “Erasmus+Gençlik Programı” kapsamında hibe aldığı ortaya çıkmıştı. 


İsmailağa avrupa birliği Cübbeli Ahmet Cübbeli Ahmet Hoca

İlgili Haberler

Avrupa Birliği'nden İsmailağa derneğine 31 bin Avro hibe

Avrupa Birliği'nden İsmailağa derneğine 31 bin Avro hibe
İsmailağa cemaati 'deprem' tarifesini açtı: Çadır başına 15 bin TL!

İsmailağa cemaati 'deprem' tarifesini açtı: Çadır başına 15 bin TL!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsmailağa'yı görmezden gelmiş!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsmailağa'yı görmezden gelmiş!

En Çok Okunan Haberler