Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsmailağa'yı görmezden gelmiş!

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında imam nikahıyla evlendirmesiyle başlayan cinsel istismar skandalı, İsmailağa’nın faaliyetlerini de yeniden gündeme getirdi.

İsmailağa’nın, CHP'li Alpay Antmen tarafından 2019’da Meclis’e taşındığı ancak görmezden gelindiği ortaya çıktı. CHP’li Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, o tarihe kadar İsmailağa’ya ilişkin ortaya çıkan skandallara işaret etti. Eğitimlerine, ekonomik çalışmalarına, kaçak yapılarına ve fetvalarına değinen Antmen, “İsmailağa cemaatine bağlı vakıf ve derneklere arazi, bina ve maddi destek sağlandığı çok açık. 15 Temmuz darbe girişiminden ders almayan iktidarın halen cemaat ve tarikatlarla işbirliği içinde olması ülkemiz ve geleceğimiz açısından büyük tehlikeler yaratıyor” dedi.

Antmen, “İsmailağa cemaatine bağlı kaç vakıf, dernek ve şirket bulunuyor? Son 10 yılda bunlara yapılan bağışların miktarı ne? Kaç taşınmaz ve arazi bağışlandı ya da hibe edildi? İsmailağa mensubu kaç kişi devlette ve kamu kurumlarında çalışıyor? Ne şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi?” diye sordu. Ancak Oktay, soru önergesine yanıt bile vermedi.

(Fuat Oktay)

‘ÇOCUK İSTİSMARI DA POLİTİK’

İsmailağa’daki cinsel istismar skandalının ardından önergesini anımsatan Antmen, “Çocukları koruyamayan bir devlet, devlet olamaz. Çocukları koruyamayan bir iktidar da artık ömrünü tamamlamış demektir” dedi.

Özellikle AKP ve onu destekleyen birtakım grupların bu gibi olayları hemen kapatmak istediğini anımsatarak, “Çocuk istismarı da politiktir” diyen Antmen, “İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları değil çocukları da koyuyordu. Anayasaya aykırı şekilde bir gecede kararname ile çıktılar. Ne için? Birkaç tarikat istedi diye. İktidar zaten tercihini yapmış. Birkaç tarikat şeyhi mi, milyonlarca çocuk mu sorusuna, bu sekilde ‘birkaç tarikat lideri’ diyerek cevap vermiş, yani tarafını seçmiştir” dedi.

(Alpay Antmen)

Cinsel istismar olaylarının bireysel suç gibi gösterildiğine değinen Antmen, “Oysa mesele toplumsal ve politik. Önergelere yanıt veremiyorlar. Çocuk istismarı ile ilgili araştırma önergelerimiz AKP ve MHP oylarıyla hep reddildi. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerle mi bu sorun çözülecek? Bugün Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Bekir Bozdağ, açık açık çıkıp ‘küçüğün rızası’ dedi. Adalet Bakanı tarafını seçmiş. Bizim tarafımız ise bütün çocuklar” ifadelerini kullandı.