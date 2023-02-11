İsmailağa cemaati 'deprem' tarifesini açtı: Çadır başına 15 bin TL!
Depremin ardından İsmailağa cemaati, AFAD koordinasyonunda "Çadırkent kuruyoruz" diyerek bağış toplamaya başladı.
AKP'ye desteğiyle bilinen, Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaati Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından harekete geçti.
Cemaat, afet bölgesinde AFAD'ın koordinasyonuyla 'çadır kent' kuracağını duyurarak bağış toplamaya başladı.
Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda bot, kıyafet, bebek bezi ve fener gibi ihtiyaçların yanı sıra nakdi yardım çağrısı da yapıldı.
Hesaplardan yapılan paylaşımlardan birinde ise "Afet bölgesine İsmailağa Çadır Kenti kuruyoruz! Bir çadır bedeli 15 bin TL'dir" ifadeleri yer aldı.
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