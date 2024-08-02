Cumhuriyet’in gündeme getirdiği bir proje reddedildi, diğerine ise onay verildi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Cumhuriyet’in geçen aylarda gündeme getirdiği iki farklı projede yeni gelişmeler yaşandı. Gazetemiz Çanakkale’deki rüzgâr enerji santralı (RES) ve Mersin’deki patlatmalı kalker ocağı projesini sayfalarına taşımıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, RES projesine “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ onayını verirken, maden projesini reddetti.

YERLEŞİM YERİNE ÇOK YAKIN

Akfen Holding’e ait Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi aldığı bu onayla birlikte Lapseki ve Merkez ilçelerini kaspayan alanda RES için çalışmalara başlayacak. Yüzde 67’si orman, yüzde 33’ü de tarım alanı olan bölgeye 12 rüzgâr türbini dikilecek. 49 yıllık ömrü olduğu belirtilen proje kapsamında kurulacak olan türbinler yurttaşın evine de yakın olacak. Türbin ve konut arası mesafenin 155 metre olduğu ifade ediliyor. Bunun yanında ÇED raporunda geçimini bölgeden sağlayan köylülerin projeden birinci derece etkileneceği aktarılıyor. Ayrıca 465 milyon TL harcanacak olan projenin yapılacağı bölgede 11 bitki türünün endemik olduğu tespit edildi.

ONAY ÇIKMADI

Yelmad Madencilik’in Toroslar’daki Hamzabeyli mahallesinde yapmak istediği patlatmalı kalker ocağı ve kırlama eleme tesisi projesi ise reddedildi. Şirketin projesine onay verilseydi, orman ve tarım arazilerini kapsayan 33.7 hektarlık alanda çalışma yapılacaktı. 47 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen arazide yıllık 85 patlatma gerçekleştirilmesi planlanıyordu. En yakın konuta 190 metre mesafede bulunan proje alanında endemik türler yer alıyordu.