ÇYDD’den sert tepki: Barışa zarar verir, kınıyoruz

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Tema Park’ta önceki gece özel bir dans okulu olan “Swingamed”in açık havada düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allahu Ekber” sloganları atarak saldırdı. Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya maruz bırakılan yurttaşlar şikâyetçi oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olaya tepki gösterirken bir basın açıklaması yayımladı.

‘ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI GEREK’

“Kınıyoruz” başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Diyarbakır’da kamusal alan olan bir parkta çocuklarla ve gençlerle düzenlenen caz pikniği etkinliğine bir grup tarafından tekbir getirilerek yapılan saldırıyı kınıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin müzik, sanat ve sporla buluşma, özgürce kişisel gelişimlerini sürdürme haklarına saygı duymak çağdaş, gelişmiş, özgür ve mutlu bir toplum olabilmenin temel gereğidir. Farklı yaşam tarzlarına, kültürlere, inançlara ve özgürlüklere saygı duyulmaması toplumsal barışa zarar verir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılarak faillerin adalet önünde hesap vermesini diliyor ve bekliyoruz.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri saldırıyı kentin ortak yaşam kültürüne yönelik bir saldırı olarak gördüklerini bildirdi. Saldırıya maruz kalanların avukatı Gözde Engin ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtip saldırıda birçok kişinin yaralandığını ifade etti. Engin, “Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yok. Olayın inceleme süreci de henüz başlamamış. Saldırın yapıldığı anda sadece dört polis olay yerine geldi. Bizim topladığımız görüntüler savcılıkla paylaşılacak. Suç duyurusunda bulunduk. Yapılmış olan saldırı hayat tarzına yönelik bir saldırıydı. Bu kentteki bütün insanların hayat tarzına müdahaleydi” dedi.