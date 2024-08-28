Dağlardan denize ‘fındık yürüyüşü’

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:00

CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe’deki fındık bahçesinden yola çıkarak Çamaş, Fatsa, Perşembe üzerinden Ordu merkeze yürüyüşe başladı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar’ında da destek verdiği yürüyüş 100 kilometre sürecek. Adıgüzel, yol üstündeki bahçeleri ve köyleri de ziyaret edecek.