Daha önce Erdoğan için ikinci atatürk diyen AKP’li Latif Cem Baran AKP’yi hedef aldı!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 22:56

AKP Kurucu Üyesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı Latif Cem Baran, Konya’da katıldığı bir TV programında AKP’yi ‘işletme körlüğü var’ diyerek eleştirdi.

Baran, daha önce de katıldığı bir TV programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘ikinci Atatürk’ demişti.

“AK Parti’de işletme körlüğü görüyorum” diyen Baran; “Neden biliyor musunuz? Bir şeyin içindesiniz ve dışarı hiç bakmıyorsunuz. Dışardan kendinizi hiç dinlemiyorsunuz, dışarıdan gelen tüm cümlelere kulağınızı tıkamışsınız ya da dışarıdan bir görüş almaya ihtiyacınız yok hissiyatındasınız. Her şey çok güzel zannediyorsunuz. Şu dünyanın en güzel çayı zannediyorsunuz” dedi.

"YENİ EYLEM PLANI DA ALAMAZSANIZ İFLAS EDERSİNİZ"

Program sunucusunun ‘bu cümleleri Cumhurbaşkanı için mi kullanıyorsunuz yoksa AK Partili yetkililer için mi?’ sorusu üzerine Baran, “Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın açlığını bitirdi. Cumhurbaşkanımız okyanusları adımla aşıyor. Kaşıkla dolduruyor bazı arkadaşlar bunu kepçeyle boşaltıyorlar. İşletme körlüğü var. Bu işletme körlüğü aşılmazsa bu CEO’ların büyük işletmelerin, kendilerini denetleme firmaları ile istişaresinde kendilerini elde ettikleri sonuçlara göre yaptıkları eylem planı olur bunun sonucu da. Ama yeni eylem planı da alamazsanız iflas edersiniz. Bu işletme körlüğünü kapması lazım” şeklinde yanıt verdi.

BARAN, ERDOĞAN İÇİN 'İKİNCİ ATATÜRK’TÜR' DEMİŞTİ

Bir programa katılan Baran, Türkiye’nin büyük bir savaşa hazırlanması gerektiğini söylemiş ve "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı olmazsa, Türkiye zora girebilir. Bir cesaret sergileyerek, Türkiye’nin nüfuz alanını artırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Baran, "Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuştur. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk’tür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı olmazsa Türkiye çok içine kapanık, çok kötü günler yaşayacağını düşünüyorum" düşüncesini savunmuştu.