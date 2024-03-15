‘Dalga geçer gibiler’

CHP Altındağ adayı Değerli, işçilere bir an önce haklarının verilmesini istedi.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
‘Dalga geçer gibiler’
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AKP’li Altındağ Belediye Başkanı ve Mamak belediye başkanı adayı Asım Balcı, işçilere geçtiğimiz aylarda zam yapacağını ve geriye dönük alacaklarının ödeneceğine ilişkin söz vermiş ama tutmamıştı. Altındağ Belediyesi tarafından SGK’ye yapılan bildiride işçilerin geriye dönük alacaklarının hepsinin ödendiği belirtilmesine karşın işçilerin hesabına yalnızca 15 bin lira yattı. Böylece işçiler alacaklarını alamadığı gibi bir üst gelir vergisi grubuna girdi. Bununla birlikte işçilerin maaşından henüz alamadıkları ücretler sebebiyle kesintiler oluşacak. Haksızlığa uğrayan işçiler geçtiğimiz günlerde Altındağ Belediyesi’nin önünde toplanarak eylem yapmıştı.

Gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret eden CHP’nin Altındağ Belediye başkanı adayı Ramazan Değerli, Altındağ Belediyesi işçilerinin yaptığı eylemleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Konunun 2023’ün başlarına kadar uzandığını belirten Değerli, Altındağ Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesini imzalama sürecini uzattığını ve işçilerin 1.5 yıldır mağdur edildiğini söyledi.

"YÖNETİMDEKİ BECERİKSİZLİK"

İşçilerin geriye dönük olarak alması gereken ücretlerin 78 bin lira ile 98 bin lira arasında değiştiğini belirten Değerli, işçilere yalnızca 15 bin lira ödeme yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin büyük sıkıntılardan geçtiğini söyleyen Değerli, “Yönetimde beceriksizlik var. Burayı yönetenler ve buradaki belediye başkanları için 98 bin lira büyük bir para olmayabilir. İşçi kardeşlerimiz için bin liranın bile çok büyük önemi var. Siz konuyu adeta dalga konusu yapar gibi bu konuyu önemsemeyerek, ciddiye almayarak ama belediyenin kaynaklarını başka yerlerde har vurup harman savurarak harcarken bu kardeşlerimizin alacağını niçin 2023’ün başından beri ödemiyorsunuz?” tepkisini gösterdi


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