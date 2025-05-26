'Damadı işaret ediyorlar' diyerek seslendi... Özgür Özel'den, Yeni Şafak'a: 'Mehmet Şimşek'e odunla vurmuşlar!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Kurultayı'nın iptal davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartışmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay, dünya kadar yalan" dedi.

"Bir tane ispat olmayan saçma sapan konularda 3-5 tane meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri" diyen Özel, şunları söyledi:

"Ben bunun sonucundan endişeli değilim, sürecinden istifade etmek isteyenler var, onun farkındayız. Biz bir kurultay daha yaptık delegeyle. Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. Parti içinde kargaşa var demek için yapılmış bir hamle, bir çaba boşa çıkmıştır."

"MEHMET ŞİMŞEK'E ODUNLA VURDULAR"

Özel, iktidar medyası Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek'i hedef alan manşetlerinin ardından, "Yeni Şafak Mehmet Şimşek'e odunla vurdu'' ifadelerini kullandı.

"Parti içerisinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ın manşetini alsınlar üstünde tepinsinler" diyen Özel, "Yeni Şafak'ın desteği Sayın Damada... Damat, Yeni Şafak eliyle Mehmet Şimşek'e odunla vuruyor" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Cumhuriyet, Sözcü, Nefes, Bir Gün, Evrensel gibi, muhalefete de eşit yaklaşan, haberlerini veren gazetelerde, parti içinde bir karışıklık okuyamazsınız. Parti içinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ı okusunlar. Okusunlar bugün Yeni Şafak'ın manşetini, hadi, akşam üstünde tepinsinler. CHP'de bir karışıklık yok, geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında, sonra sütun sütun, bugün Mehmet Şimşek'e odunla vurmuşlar. Odunla vurmuşlar... Daha ne yapacak? Yeni Şafak kimin? Yeni Şafak'ın desteği Sayın Damada. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf sokarak kafasına kafasına vuruyor Mehmet Şimşek'in ve politikalarının. Parti içi karışıklığa meraklı olanlar için CHP eski cazip halini kaybetti. AKP'yi tavsiye ederim. Yeni Şafak. Bunları Yeni Şafak'tan takip edin, ben öyle yapıyorum, çok haz alıyorum."

ERDOĞAN'A "AHTAPOT" YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine yanıt veren Özel, şunları ifade etti:

"Sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Yanlış bir iş. Bir şeyi, bir kişi görüyorsa bunun psikolojide bir adı var. O yüzde tek başına gördüğü ahtapota hiç kimseyi inandıramıyor. Kanıt olmayıp da söyleyerek inandıramaz. Konuşarak, anlatarak bir kişinin suçluluğunun ispatlandığı düzene, hukuk düzeni denmez. Ona, tek kişinin rejiminde yargının da kenara itildiği, suçluya da onun karar verdiği, suçsuza da onun karar verdiği bir düzen olur. Bu düzene bütün hukukçuların direnmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Öte yandan asgari ücrete ara zam yapılması talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, Hak-İş'i ve Türk-İş'i ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz. Ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Haftaya Anayasa Mahkemesi başkanımızı ve iki başkan vekilimizi ziyaret ederek başladık. Ziyaretimizde iki somut ve Türkiye açısından önemli konuyu dile getirdik. Bunlardan bir tanesi malum, Hakimler Savcılar Kurulu seçiminde yapılan açık anayasaya aykırı usulsüzlüktü. Çok kısaca hatırlayacak olursak, anayasa diyor ki, "Hakimlerin savcılarını seçerken, Hakimler Savcılar Kurulu'na seçerken" burada en geniş mutabakat lazım. Birinci turda yüksek bir mutabakat arıyor. İkinci, 3/2'yi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek bir mutabakat arıyor, 5/3. Olmuyor, en yüksek oyu alan iki aday arasından kura diyor. Bu kadar açık yazılmış.

"KOMİSYONU TERK ETTİK..."

* Komisyonda beyefendiler birinci tur, ikinci tur yine yok, birinci turda yok, ikinci turda yok. Kuraya geçecekken üçüncü tur yapıp, kendi 30 oylarını 15-15 ikiye bölüp, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 olan oy sayısını geçip kuraya iki AKP'nin tercih ettiği adayı bırakmaya çalışıyorlar. Anayasa, çok net, 10 yaşında öğrencinin okuyup anlayacağı şekilde, birinci tur, ikinci tur, olmadı kura diyor iken, bunlar üçüncü turda kendilerinden iki parti çıkarıyorlar.

* Ve bunu komisyonda yaptıklarında komisyonu terk ettik. Mecliste de oy kullanmadık. Bu yöntemle belirlenmiş kurayı, eee, belirlenmiş seçime girilebilir mi? Mecliste de Numan Bey'in başkanlığında aynen anayasada yazdığı gibi uyguladılar. Yani, komisyonun yaptığının anayasaya aykırı olduğunu, doğrusunun bir de nitelikli çoğunluk aramak, ikincide nitelikli çoğunluk aramak, bulunamadığında kuraya başvurmak olduğunu Meclis Genel Kurulu'nda uyguladı. Genel Kurul'da yapılan doğru da Genel Kurul'a getirilen adaylar anayasaya ve Genel Kurul'daki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasayı komisyonda ihlal edip, kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar.

"BİZİM AYM'DEN TALEBİMİZ..."

* Kura eğer ki, Meclis'te salt çoğunluğu yakaladıysan komisyonda anayasaya uymayabilirsin. Adayı ikiye bölersin, yaparsın. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bunun yürütmesinin durdurulması için 10 saat içinde başvurmuştuk. Önümüzdeki günlerde görüşülecek Anayasa Mahkemesi'nde. İkinci hususta Anayasa Mahkemesine alay eden, adeta Anayasa Mahkemesine, "Sen gözümde yoksun." diyen anlayışa Anayasa Mahkemesi'nin bir cevap vermesi gerekiyor. Onlarca yüzlerce örneği var da son örneği rektör ataması. Anayasa Mahkemesi demiş ki, "Rektörü böyle atayamazsın." Erdoğan'a, anayasaya aykırı. Erdoğan'a 9 Meclis'e 9 ay süre vermiş. Bu 9 ay aslında maksimum süre. Mümkün olan en kısa sürede düzeltmesi lazım.

* Son gününe kadar tutup 60'ın üzerinde rektörü atayıp istismar edip, son günde aynı yasa maddesini tekrar getiriyorlar. Küfür eder gibi Anayasa Mahkemesi'ne. Adeta diyorlar ki, "Ya düşünün, işte sizi ben atadım, kardeşim." diyor. "Benim bu işi nasıl yapacağıma siz karar veremezsiniz. Kararınıza rağmen 9 ay yaparım, 9 ay sonra aynısını getiririm. Hadi 9 ay daha süre verin, gidin kumda oynayın." diyor Anayasa Mahkemesi'ne. "Gözümde yoksunuz." diyor. Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıldır kullanmadığı yürütmeyi durdurma kararı verme imkanı var. Bizim Anayasa Mahkemesinden talebimiz, bizim diğer başvurularımız için taleplerimiz saklı kalmak üzere, bu tip kendi kararını uygulamayan, işte kadının soyadından da yapmaya çalıştılar, büyük bir mücadeleyle geri çektirdik.

"BİR KEZ DAHA KAMUOYUNUN ÖNÜNDE SESLENİYORUZ..."

* Şimdi rektör atamasında yapıyor. Kendi kararını uygulamayıp aynısını getirene, anayasaya göre aynısını asla getiremez. Asla getiremez. Bu tip durumlarda yürütmeyi durdurmayı ver, bak bakalım bir daha yapabiliyor mu, diyoruz. Biz bu iki konudaki düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi Anayasa Mahkemesinin sayın başkan ve vekillerine ifade ettik, anlattık. Tabii ki onların bu konuda ne düşündükleri, ne söyledikleri kararlarıyla birlikte olacağız.

* Hakimler kararlarıyla konuşurlar. Bu konuda kendilerinden herhangi bir yorum, herhangi bir yaklaşım, ne bize, ne kamuoyuna açık beklemiyoruz. Ama meselenin anayasa ihlali olduğunu bir kez daha bütün kamuoyunun önünde söylüyoruz. Bu görüşlerimizi ifade ettik. Büyük bir nezaketle, kurumun kültürüne yakışır bir ev sahipliğiyle ve sayın başkan vekillerin kişisel nezaketleriyle karşılandık, ağırlandık, uğurlandık. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz.

CHP'NİN "KURULTAY" DAVASI

* Arkadaşlar, duruşma ile ilgili ilk günden beri tutumum belli. Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartışmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. O yüzden bu işlerin sürecinden istifade ediyorlar. Bu duruşmanın sonuç verip de herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay, dünya kadar yalan, 1200 tane cep telefonu dağıtılmış dendi. Hep birlikte toplayıp çıkardık. O gün de cep telefonlarımız sinyal verirken, markası, modeli, nereden alındığı belliydi, bugün de belli. Bir tane ispat olmayan saçma sapan konularda 3-5 tane meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri. Yönetsinler.

* Ben mahkemeye, hakime, savcıya, onların tutumlarına bir şey diyecek değilim. Açıyor mahkemeyi, getiriyor, onu söylüyor, bunu söylüyor, meczupları dinletiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. En sonunda hak yerini bulur. Ben bunun sonucundan endişeli değilim. Sürecinden istifade etmek isteyenler var, onun farkındayız. CHP'de karışıklık. E biz bir kurultay daha yaptık aynı delegeyle. Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar yani? O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı.

"MEHMET ŞİMŞEK'E ODUNLA VURMUŞLAR!"

* Bakın, Cumhuriyet, Sözcü, Nefes, Bir Gün, Evrensel gibi, muhalefete de eşit yaklaşan, haberlerini veren gazetelerde, parti içinde bir karışıklık okuyamazsınız. Parti içinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ı okusunlar. Okusunlar bugün Yeni Şafak'ın manşetini, hadi, akşam üstünde tepinsinler. CHP'de bir karışıklık yok, geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında sonra sütun sütun, bugün Mehmet Şimşek'e odunla vurmuşlar. Odunla vurmuşlar... Daha ne yapacak? Yeni Şafak kimin? Yeni Şafak'ın desteği Sayın Damada. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf sokarak kafasına kafasına vuruyor Mehmet Şimşek'in ve politikalarının. Parti içi karışıklığa meraklı olanlar için CHP eski cazip halini kaybetti. AKP'yi tavsiye ederim. Yeni Şafak. Bunları Yeni Şafak'tan takip edin, ben öyle yapıyorum, çok haz alıyorum.

"AHTAPOT" YANITI

* Sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Yanlış bir iş. Bir şeyi, bir kişi görüyorsa bunun psikolojide bir adı var. O yüzde tek başına gördüğü ahtapota hiç kimseyi inandıramıyor. Kanıt olmayıp da söyleyerek inandıramaz. Konuşarak, anlatarak bir kişinin suçluluğunun ispatlandığı düzene, hukuk düzeni denmez. Ona, tek kişinin rejiminde yargının da kenara itildiği, suçluya da onun karar verdiği, suçsuza da onun karar verdiği bir düzen olur. Bu düzene bütün hukukçuların direnmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

* Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, Hak-İş'i ve Türk-İş'i ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz. Ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

NE OLMUŞTU?

Gerici yayın çizgisiyle bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i bir kez daha hedef aldı.

"Faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı: Üretim düştü, sanayi duruyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin yüksek faiz politikaları nedeniyle üretimin durma noktasına geldiği öne sürüldü.



