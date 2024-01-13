Datça Belediyesi’ne deprem uzmanı aday: ‘Örnek model Datça’

Yayınlanma: 13.01.2024 - 18:13

Güncelleme: 13.01.2024 - 18:13

ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Kurucu Başkanı olan Jeoloji Yüksek Mühendisi Gürler, Datça Belediye Başkanlığı için hedeflerini anlattı. Gürler, Datça’nın doğal zenginliklerinin korunması ve turizmin yeni bir yaklaşımla bütünlüklü olarak ele alınarak, bölgenin ekoturizm karakterinin öne çıkarılmasını vurguladı. Susuzluk başta olmak üzere ulaşım ve altyapı sorunlarının çözümü konularının öncelikleri arasında olacağına işaret eden Gürler, “Bölgenin sakin şehir havasına ve eşsiz zenginlik sunan coğrafyasına yakışır bir kentsel planlama için çalışacağız.Bizi bekleyen sorunları biliyoruz. Kamu yönetimindeki deneyimlerimiz ve kurumlarla etkin işbirliği ile bu sorunları Datça sakinleri ile birlikte aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Datça’nın sağlık ve eğitim altyapısı konusundaki eksikliklerinin farkındayız. Deprem gerçeği başta olmak üzere tüm afet türlerine karşı Datça’yı dirençli ve örnek bir kent olarak planlamak önceliklerimiz içerisinde olacak. Deprem konusunda Datça modeli Türkiye’ye örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Mutlu Gürler kimdir?

1993-1998 tarihleri arasında Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gürler, Marmaris Milli Parkı ve Datça Yarımadası doğal dokusunun korunması için yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Ardından Gürler, 2010’da CHP Genel Merkezinde Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Başdanışmanı olarak görev aldı. Gürler, 2016-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde jeotermal kaynakların sağlık turizmine kazandırılması ve turizmin 12 aya yayılarak bölgede kalkınmaya ve istihdama katkı yapması üzerine başlatılan çalışmaların eşgüdümünü üstlendi. Gürler, 2019 yerel seçimlerinin ardından Mansur Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Gürler, Maraş ve Hatay depremlerinde sahada ilk müdahaleyi yapan arama kurtarma ekiplerinin başında da görev yaptı.