Datça Kaymakamı'ndan 1 Mayıs öncesi yasak geldi!

Datça Kaymakamlığı, 2 Nisan-2 Mayıs arasında ilçede basın açıklaması dahil her türlü eylem ve gösteriyi yasakladı. Yasağı Meclis’e taşıyan CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Özcan, kararın gerekçesini sorarak “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kapsaması kamuoyunda haklı şüpheler doğuruyor. Anayasal bir hakkın Kaymakamlık tarafından yasaklanması hukuk devleti ile bağdaşmaz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:01
Datça Kaymakamı'ndan 1 Mayıs öncesi yasak geldi!
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Muğla’da Datça Kaymakamlığı “Yasaklama Kararı” başlığı ile 13.03.2024 tarihinde yayımladığı yazı ile kentte “turizm potansiyelinin yüksek olması, ilçede görevli personel sayısının kısıtlı olması” gerekçe gösterilerek, basın açıklaması yapılması 02 Nisan 2024 – 02 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile yasakladı.

“ANAYASAL BİR HAK KAYMAKAMLIK TARAFINDAN NASIL YASAKLANIR?” 

Yasağı Meclis gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, kararın anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Anayasamızda güvence altına alınan temel haklardan olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı demokratik bir hukuk devletinde toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu bağlamda, Anayasa'nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesine göre “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için yetkili makamlardan izin almak gerekmez. Anayasa ile koruma altına alınmış bir hakkın, Datça’da Kaymakamlık tarafından 1 ay süre ile yasaklanması kabul edilemez. Anayasal bir hakkın Kaymakamlık tarafından yasaklanması hukuk devleti ile bağdaşmaz” diye konuştu.

“KARARIN YEREL SEÇİMLERLE İLGİSİ VAR MIDIR?” 

1 Mayıs’a dikkat çeken Özcan, “Yasaklama kararının 13 Mart’ta alınmasına rağmen, yerel seçimin hemen ardından, 2 Nisan’da başlaması ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kapsaması kamuoyunda haklı şüpheler doğuruyor. Yerel seçim sonrasında ne bekleniyordu ki, görevli personel sayısının yetersiz kalacağı basın açıklamalarının yapılacağı öngörüldü ve bunlar yasaklandı? Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşü olursa güvenliği sağlayamayız biçimindeki açıklamanın kendisi bir güvenlik zafiyeti değil midir?” diye sordu.  

“GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAMAK ZAFİYET DEĞİL MİDİR?”

CHP’li Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları sordu: 

  • Datça Kaymakamlığı’nın aldığı, Anayasa’nın 34. maddesine aykırı yasaklama kararını acilen kaldıracak mısınız? 
  • Karar 13.03.2024 tarihinde alınmış iken, yasağın hemen 2024 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında 02.04.2024 tarihinde başlamasının gerekçesi nedir? Bu kararın 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile ilgisi var mıdır?
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gerekçesi ne olursa olsun yasaklanması kabul edilemez. Güvenlik güçlerinin görevi, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapanların güvenliğini sağlamak ve toplantı ve gösteri yürüyüşünün barışçıl şekilde sonlanmasını sağlamaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında güvenliği sağlayamayacak ölçüde personel kısıtı olmasının nedeni nedir? 
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü olursa güvenliği sağlayamayız biçimindeki açıklamanın kendisi bir güvenlik zafiyeti değil midir?    

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