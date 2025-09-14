Cumhuriyet Gazetesi Logo
Davutoğlu, 'Gaziosmanpaşa' örneğiyle Erdoğan'ın sözünü hatırlattı: 'Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey'

14.09.2025 15:16:00
Haber Merkezi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, evindeki para kasası oğlu tarafından soyulunca kişisel serveti ortaya çıkan ve sonrasında AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Fatih Aydemir'le ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in istifasına ilişkin şunları kaydetti:

"AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanının evindeki kasasından 13.5 milyon çalınıyor. Parayı çalan ise oğlu çıkıyor ve ‘babam rüşvet alıyordu’ diyor. Daha sonra ilçe başkanı istifa ediyor. Ama hiçbir yöneticiden en küçük bir açıklama gelmiyor. Siyasi ahlak yasası ile siyasetçilerin mal beyanında bulunmasını gündeme getirdiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanı 'Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey' demişti. Gaziosmanpaşa örneğinde de gördüğünüz gibi, bulduğunuz ilçe başkanları size hayırlı olsun!"

NE OLMUŞTU?

AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyası 24 Ağustos günü çalınmıştı. Aydemir'in evine giren hırsızın ise oğlu Muhammet Emin Aydemir olduğu öğrenilmişti. İfadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Muhammet Emin Aydemir, babası ile ilgili de dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Tutanaklara geçen ifadede Aydemir, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlatmıştı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #ahmet davutoğlu #gaziosmanpaşa

