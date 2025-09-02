CHP'den istifa etti, kayyum olarak atandı: Gürsel Tekin CHP için ne demişti?

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

TEKİN KARARINI VERDİ: KABUL EDECEK!

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazeteci Alişer Delek'e konuştu.

Kararı kabul edeceğini belirten Tekin, "4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gürsel Tekin, 2024 yılının şubat ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiyi sert sözlerle eleştiren Tekin, CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını savunmuştu.

İstifa açıklamasında parti içindeki gruplaşmalar, liyakat eksikliği, hemşericilik ilişkileri ve parti hukukunun yok sayıldığını dile getiren Tekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım Cumhuriyet Halk Partisi’nde mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum."

Gürsel Tekin'in CHP'den istifa ederken kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

* Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

* Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

* Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

* Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

* Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."