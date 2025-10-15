Davutoğlu, kürsüden Özgür Özel'i hedef aldı: 'Konuşmasını dinlerken çok üzüldüm, siz Türkiye'de iktidara talipsiniz güya öyle mi?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup konuşmasında Erdoğan'ın Brüksel mitingine yönelik eleştirilerine yanıt verirken, düşürülen Rus uçağını hatırlattı.

Özel, "Erdoğan ortaya çıkan görüntüden çok rahatsız olmuş. Diyor ki siyasi hayatımın hiçbir yerinde eğilmedim, bükülmedim. Sayın Erdoğan'ın omurgalı duruşundan birkaç tanesini hatırlayalım. Rus uçağı düşürülünce cumhurbaşkanı ve başbakan yarışa girdi. Erdoğan çok kızdı, 'ben düşürdüm' dedi" diye konuştu.

"ERDOĞAN ÖNCE 'BEN DÜŞÜRDÜM' DEDİ, SONRA..."

CHP lideri Özel şöyle konuştu:

"Biz içeride de dışarıda da Türkiye'nin kazancını gözetiriz. Erdoğan ortaya çıkan görüntüden çok rahatsız olmuş. Diyor ki 'Siyasi hayatımın hiçbir yerinde eğilmedim, bükülmedim'… Hatırlayalım;

Rus uçağı düşürülünce Erdoğan önce 'Ben düşürdüm' dedi, sonra Putin'e özür mektubu yazdı. Çok omurgalı bir duruş gösterdi!

Trump'tan telefon geldi, Rahip Brunson akşamüstü kendini Beyaz Saray'da buldu.

İsveç ve Finlandiya için 'PKK'nın hamisi ülkeyi nasıl NATO'ya sokarsınız' dedi, günü geldi, ilk imzayı kendi attı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'Darbenin finansörü' dediler, gidip Emir'e sarıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti bu ülkenin topraklarında işlendi, Suudi Arabistan'ı katil ilan edip daha sonra doların yeşilinin ucunu gösterdiklerinde dosyayı karşı tarafa ön ödemeli olarak Erdoğan yetiştirdi.

Trump Erdoğan'a 'Aptal olma' diye mektup yazdı, 'O mektubu katlarım cebime koyarım' dedi. Hâlâ orada duruyor!

Dışişleri Bakanı 'Bizden randevu dileniyorlar' dedi, iki gün sonra randevuya gitti. ABD Elçisi 'Trump, Erdoğan'da olmayanı verecek, meşruiyet verecek, her şeyi alacak' dedi. Tam da dediği gibi gitti, Boeingleri, pahalı gazı satın aldı, nadir toprak elementlerini peşkeş çekti. Karşılığında 'Hileli seçimleri en iyi bu bilir ama seçim yapılırsa bu kazanır' diye Türkiye'de olmayan meşruiyeti güya Trump'tan aldı.

Omurga dediğin 33 omurdan oluşur, birkaçını bir nefeste saydım; 33 tanesini iki nefesle saymazsam namerdim!"

DAVUTOĞLU, KÜRSÜDEN ÖZEL'E YANIT VERDİ

Özel'in o sözlerine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu grup kürsüsünden yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Davutoğlu, CHP liderini hedef alarak, "Sayın Özgür Özel'in konuşmasını dinlerken çok üzüldüm. Siz Türkiye'de iktidara talipsiniz güya öyle mi? Sayın Özel, bir genelkurmay başkanı nasıl idare edilir bilir misin? O gün daha ben hiçbir açıklama yapmadan ‘Rus uçağını biz düşürdük’ diye açıklama yapan Sayın Cumhurbaşkanı’ydı. Sayın Özgür Özel'in dediği şeyi söyledim ‘talimatı ben verdim’ dedim. O günlerde bazıları da oradaki pilotu suçladı 'talimatı ben verdim’ dedim. Yarışmak için değil Silahlı Kuvvetlerimize güven vermek için, arkanızdayım demek için" ifadelerini kullandı.