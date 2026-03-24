Davutoğlu'ndan 'ateşkes' çağrısı: 'En uygun ana yaklaşılıyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu’daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, kalıcı bir ateşkes için iki aşamalı süreç önerdi ve tarafların zaaflarının ortaya çıktığı mevcut dönemin "ateşkese en yakın an" olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, bölgesel gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, hem bölge hem de dünya açısından en olumlu gelişmenin "gerçek bir ateşkes" olacağını belirtti.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bölgemizi de dünyayı da en çok mutlu edecek haber, gerçek bir ateşkese ulaşılmasıdır. Son günlerde bu konuda farklı arabulucular üzerinden yoğun çabalar yürütüldüğüne dair bilgiler artmıştı. Ancak, Trump’ın açıklamasındaki bazı detaylar ve İran tarafından gelen 'herhangi bir görüşme yok' açıklaması gerçeğin ne olduğu konusunda soru işaretlerini artırıyor.

Trump’ın havaalanında yaptığı açıklamada saygın bir İranlı lider ile anlaşmaya vardıklarını duyurması ve aynı konuşmada Venezuela örneğine atıfta bulunması, İran içinde hiyerarşik yapısı sarsılan liderlik kadrosu arasında, şüphe uyandırma amacı taşıyan bir psikolojik harp taktiği olma ihtimalini akıllara getiriyor. Ümit ederiz ki bu konuda Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabaları başarıya ulaşır.

Ancak bu konuda gerçek bir müzakerenin başlaması için;

1. İran tarafında barış yapma konusunda meşruiyete ve güce sahip bir muhatabın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak üzere ateşkes iki aşamalı gerçekleşmelidir.

2. Birinci aşamada müzakerelerin sağlıklı olarak sürdürülmesi için 'geçici ateşkes' ilan edilmeli ve bu süreçte sadece İran’ın enerji kaynaklarına değil, müzakereleri yürütecek İran’ın liderlik kadrosuna karşı da herhangi bir saldırı yapılmayacağı, garanti edilmelidir.

3. İkinci aşamada ise bir taraftan İran ile ABD arasında bir müzakere süreci başlatılmalı, diğer taraftan da İran ile Körfez ülkeleri arasında güven artırıcı önlemlerle başlayan bir normalleşme süreci planlanmalıdır.

4. İsrail’in bu çabaları sabote etmemesi için ABD-İran-Körfez ülkeleri üçgeninde güvenilir bir arabulucular ağı oluşturulmalıdır.

Bugün bir ateşkes için uygun şartlarda oluşmaktadır. Bütün taraflar savaş sürecinde hem itibar kaybına uğramış hem de ciddi zararlar görmüştür. Ateşkese en yakın an, tarafların zaaflarının ortaya çıktığı ve mutlak bir zaferin garanti edilemediği andır. Bu ana doğru gittikçe yaklaşılmaktadır. Ancak taraflar bu müzakerelere güçlü bir irade ve iyi niyetle başlamalı; arabulucular da her şartta yaratıcı ve özgün uzlaşılar geliştirecek bir zihni kıvraklık ve hazırlık içinde olmalıdır."