Davutoğlu’ndan, iktidara 'Gazze' eleştirisi: 'Tel Aviv'e giden yol, Washington’dan geçer'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, “Günün Sorusu: Gazze artık söylem değil, eylem beklerken; İslam ülkeleri ve Türkiye neden hala harekete geçmiyor?” başlığıyla paylaşım yaptı.

"Maalesef çok hamaset, az eylemle karşı karşıyayız ve bir yürek yangınıdır Gazze. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısına yanarken şimdi de açlıktan hayatını kaybedenlerin görüntüleri yüreğimizi parçalıyor" ifadelerini kullanan Davutoğlu, şu ana kadar 281 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu, 114’ü çocuk 243 gazetecinin öldüğünü, uluslararası sağlık kuruluşlarının kayıplarla birlikte hesabıyla 150-200 bine doğru giden bir rakamla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

"TİCARET KESİLMELİYDİ"

Küstahça saldıran İsrail'in hala somut bir müeyyideye muhatap olmadığını, iktidarın da İsrail karşısında somut adım atmadığını aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Hadi Trump yönetimi bir müeyyide uygulamıyor. Hadi uluslararası ceza mahkemesi, Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin aldığı kararlar Avrupa’da bazı ülkelerde uygulanıyor ama bunlar yeterli etki yapmadı. Peki 'Ey Batı' diye haykıran Ankara’daki yetkililer ne yaptı? Diyeceksiniz ki ne yapmalılar? Bunu defalarca Meclis kürsüsünden konuşmalarımda anlattım. Hava sahası derhal kapatılmalıydı. Limanlar, bütün İsrail’e gidişler kapatılmalıydı. Ticaret kesilmeliydi.

Kürecik üssü başta olmak üzere Amerika’ya net mesajlarla gerekirse eylemleri durdurulmalıydı. Azerbaycan’dan giden petrolün gidişi durdurulmalıydı. İnsani yardım için hava koridoru oluşturulmalı, BM’ye net bir ultimatomla bu insanı yardımın iletileceği bildirilerek helikopterle indirme yapılmalıydı. Aynen İspanya’nın yaptığı gibi. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Ama eylem gücü olan iktidar kendisi bir şey yapmazken sokaklarda halkın gösterdiği tepkiler üzerinden sanki vazifesini yapmış gibi bir görüntü verdi."

"TEL AVİV'E GİDEN YOL WASHİNGTON’DAN GEÇER"

Davutoğlu, İsrail’e baskı yapılamamasının nedenlerini şöyle sıraladı:

"Niye yapılamadı? Açık ve net konuşacağım bugün. Çok net söylüyorum. Ticaretin kesilememesinin sebeplerinden biri belli rant çevrelerinin o ticaretten rant elde etmeleridir… Kaç kez ticaret kesildi dendi ama kesilmedi. İsrail’e niye baskı yapılamıyor? Bir ifadeyle bunu açayım. Tel Aviv'e giden yol Washington’dan geçer. Yani İsrail’e baskı yapmak istiyorsanız Amerika üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde etki gücünüzün olması lazım.

Var mı böyle bir etki gücü? Yok. 2006, 2009, 2012, 2014 savaşlarının hepsinde biz Amerika’ya baskı yaparak İsrail’i durdurmayı başarabilmiştik. Peki şimdi Türkiye’nin Amerika’ya baskı yapabilmesinin önündeki engel ne? Eğer Amerikan mahkemelerinde dosyalarınız varsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yetkilileri, New York mahkemesinde, Utah mahkemesinin dosyalarıyla muhatapsa Amerika’ya karşı sesiniz çıkmamıştır. İşte mücadele ettiğimiz yolsuzluklarla dış politika arasındaki ilişki bu. Sırtında küfesi olanın meydan okuma şansı yoktur. Arkasında gemi saklayanın meydan okuma şansı yok.”

“ALTI YILDIR RESMİ GÖRÜŞME YOK”

Davutoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkati çekerek, “13 Kasım 2019’dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasında resmi görüşme olmadı. Marjda yapılan görüşmeleri söylemiyorum. Washington’da ya da Ankara’da heyetler arası görüşmeler gerçekleşmiyor. Altı yıldır hiç görüşme yapılmamış ve Trump göreve geleli de bütün dünya liderleriyle Washington’da ya da bulundukları ülkelerde görüştü ama Sayın Erdoğan ile oturup konuşmadı. Bunun cevabının verilmesi lazım” dedi.

Azerbaycan’dan İsrail’e giden petrol konusuna da değinen Davutoğlu, “Niye kesilemiyor? Çünkü Azerbaycan’da da Türkiye’de de en büyük ihaleleri alan şirketler, iktidara yakın şirketler. Azerbaycan’da büyük rant alanları oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

TBMM’YE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Muhalefet partileriyle TBMM’ye başvurarak Gazze’deki durumla ilgili olağanüstü toplantı çağrısında bulunacaklarını açıklayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ümit ederiz ki bu toplantı gerçekleşir ve ümit ederiz Ankara’da siyasi iktidar, bu toplantıda söylenenleri can kulağıyla, gönül kulağıyla dinler. Çünkü şu ana kadar siyasi iktidar bu konuda hiçbir somut adım atmadı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 7 Ekim 2023’te soykırımın başlamasından hemen sonra dünyanın önemli liderleri, aydınları, Nobel Barış Ödülü sahipleriyle oluşturduğumuz küresel vicdan girişimi ile toplantılar yaptık, deklarasyonlar yayınladık, birçok toplantıya katıldık ve sonunda şu andaki en kapsamlı eser olan bu konudaki Gazze soykırımı ile ilgili bir çalışmayı uluslararası kamuoyuna sunduk.

Ve tabii Gazze’ye gidebilmek için de her türlü çabayı sergiledik. Hala izin bekliyoruz, Mısır Hükümeti’nin izin vermesi halinde, Türk milletinin vicdanı temsilen Refah Kapısı’na kadar giderek uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışacağız. Elimizden herhangi bir siyasi devlet gücü olmamasına rağmen bütün varlığımızla çalışmaya gayret göstermeye devam ediyoruz.”