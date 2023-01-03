Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde bugün Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 15:35
Davutoğlu'ndan Babacan'a ziyaret
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan; Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki toplantısına ev sahipliği yapacak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu bugün DEVA Partisi genel merkezindeki makamında ağırladı. 

Davutoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret ederken, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

 


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