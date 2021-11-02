Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış: Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?

02 Kasım 2021 Salı, 14:56

Fosil yakıtlardan vazgeçmeleri ve küresel ısınmayı dengelemeleri gibi konularda dünya liderlerine baskı görevi üstlenmesi beklenen, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Dünya İklim Zirvesi (COP26) İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

12 Kasım'a kadar sürecek zirveye Erdoğan'ın katılması beklenirken 'güvenlik taleplerinin yerine getirilmemesi' üzerine Türkiyeye dönmüştü.

BİR TEPKİ DE DAVUTOĞLU'NDAN

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden sonra Türkiye'ye dönen Erdoğan'a bir tepki de Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

Sn. Erdoğan, Roma'da Biden ile görüştükten sonra Glasgow'daki İklim Zirvesi’ne katılmamaya karar verdi. İklim Zirvesi’ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş! Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?