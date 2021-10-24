Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' eleştirisi: Ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğinin duyurulması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz. Hukuku ayaklar altına alarak, dış politikayı at pazarlığına çeviren bu iktidar, ülkemizin itibarını yok etmiştir. Kavala’ya her vatandaşımızın hak ettiği bağımsız ve adil yargılanma hakkını verdiğinizde başka başkentleri de susturursunuz! En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık.”