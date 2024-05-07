Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı Meclis gündeminde

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:51

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Fethiye ilçesi Eldirek Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 5,67 hektar büyüklüğündeki Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı'nın İşletilmesi işinin 20 yıllığına kiraya verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Değirmenbaşı Orman Parkı'nın İşletilmesi işinin Kapalı teklif (Artırma) usulü ile 9 Mayıs 2024 tarihinde ihale edileceğini belirten Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

"İŞLETMENİN KAMU YARARININ ÖNCELEYEN BİR İŞLETME OLMASI ÖNEMLİDİR"

Değirmenbaşı Konaklamasız Orman Parkı'nın Fethiye üzeriden Denizli'ye giden yol üzerinde bulunduğunu ifade eden Özcan, "Alanın karşısında çok sayıda lisenin yer aldığı Okullar Bölgesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki işletmenin çoğunlukla öğrencilerimize ve velilerimize hizmet verecek güvenli, kamu yararını önceleyen bir işletme olması önemlidir. Alanın özellikleri göz önüne alındığında bu bölgenin, kamu yararı gerekçesiyle Fethiye Belediyesi’ne devredilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

ÖZCAN'DAN BAKAN ÖZHASEKİ'YE 2 SORU

Özcan, Bakan Özhaseki'ye yanıtlaması için şu soruları yöneltti;