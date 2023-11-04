Delege uyumadı
CHP Kurultayı Ankara'da başladı. Ankara Arena'nın etrafı pankartlarla süslü. Gençler, gençliklerini vurgulayan pankartlarla aday olduklarını duyuruyor.
Kurultay'ın başlamasına saatler kala CHP kulisleri hareketliliğini dün akşamdan beri koruyor. Delegeler öbek öbek belli mekânlarda akşam yemeği yerken tek konu, seçimi hangi adayın kazanacağı.
Bir kebapçıda Şanlıurfa ve civar illerden gelen delegelerin sohbetine denk geldik. Kebaplarda acılar istenilen gibi olmamasına karşın sohbetler her farkı kapatıyordu. Gelen bir telefonu bir delege, "Bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu önde. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor" diyordu.
Delegelerde sabah itibarıyla saflar büyük ölçüde netleşmiş durumda. Kalan pazarlıklar PM üzerinden sürüyor. Küçük yer değişikliklerinin bu nedenle gerçekleşebileceğine dikkat çekiliyor.
Genel başkan seçim sonuçları merakı doruktayken bir yandan da PM listeleri yayılmaya başlamıştı. Gelen mesajlardan isimler okunuyor üzerine yorumlar yapılıyordu.
İl kongrelerinin aksine PM için çarşaf liste olacağının belli olması, heyecanı salonda artırmış durumda.
Tribünler erken saatlerde dolmuş durumda. Bazı delegeler salona girmekte zorlandı.
Lider adaylarının salona gireceği zaman tribün hâkimiyetinin kimde olduğu belli olacak.
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