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DEM Parti'den 'AKP'ye geçiş' iddialarına yalanlama

DEM Parti'den 'AKP'ye geçiş' iddialarına yalanlama

12.10.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Parti'den 'AKP'ye geçiş' iddialarına yalanlama

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Arnavutköy'de parti yöneticilerinin AKP'ye geçtiği yönündeki iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Arnavutköy'de DEM Parti'den iki kişinin AK Parti'ye geçtiği yönünde ifadeler içeren paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Arnavutköy'de DEM Parti'den iki kişinin AK Parti'ye geçtiği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, iddiaların herhangi bir somut veriye veya doğrulanmış kaynağa dayanmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Haber adlı sosyal medya hesabında yayımlanan ve Arnavutköy'de DEM Parti'den iki kişinin AK Parti'ye geçtiği yönünde ifadeler içeren paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimizin Arnavutköy'deki ilçe örgütümüz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında kamuoyuna sunulan bu iddiayı açıkça reddediyoruz. Söz konusu bilginin somut veriye dayandırılmadan dolaşıma sokulması kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır."

Açıklama, "DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimiz, yönetici ve üyelerimiz hakkında gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz" ifadeleriyle son buldu. 

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Arnavutköy'de DEM Parti üyesi olduğu öne sürülen iki kişinin AKP'ye katıldığı iddia edilmişti. İddianın kısa sürede yayılmasının ardından DEM Parti İstanbul İl Örgütü resmî kanalları aracılığıyla açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

İlgili Konular: #AKP #transfer #Dem Parti

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