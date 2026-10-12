DEM Parti'den 'AKP'ye geçiş' iddialarına yalanlama

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Arnavutköy'de DEM Parti'den iki kişinin AK Parti'ye geçtiği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, iddiaların herhangi bir somut veriye veya doğrulanmış kaynağa dayanmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Haber adlı sosyal medya hesabında yayımlanan ve Arnavutköy'de DEM Parti'den iki kişinin AK Parti'ye geçtiği yönünde ifadeler içeren paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimizin Arnavutköy'deki ilçe örgütümüz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında kamuoyuna sunulan bu iddiayı açıkça reddediyoruz. Söz konusu bilginin somut veriye dayandırılmadan dolaşıma sokulması kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır."

Açıklama, "DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimiz, yönetici ve üyelerimiz hakkında gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz" ifadeleriyle son buldu.

KAMUOYUNA VE İLGİLİ BASIN KURULUŞUNA Konu: Arnavutköy’de DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği yönündeki gerçeğe aykırı haber hakkında tekzip ve düzeltme talebi İstanbul Büyükşehir Haber adlı sosyal medya hesabında yayımlanan ve Arnavutköy’de DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği yönünde ifadeler içeren paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimizin Arnavutköy’deki ilçe örgütümüz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında kamuoyuna sunulan bu iddiayı açıkça reddediyoruz. DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği yönündeki söz konusu bilginin hangi somut veriye ve doğrulanmış kaynağa dayandırıldığı açıklanmadan, bu tür ifadelerin haber olarak dolaşıma sokulması kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır. Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan doğruluk ve teyit yükümlülüğü gereğince, siyasi partiler ve üyeleri hakkında yapılan açıklamaların güvenilir kaynaklara dayanması zorunludur. Gerçeğe aykırı bilgilerin yayımlanması, kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkına zarar vermektedir. Bu nedenle; 1. Söz konusu paylaşımda yer alan DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği iddiasının derhâl düzeltilmesini, 2. Gerçeği yansıtmayan ifadenin yayından kaldırılmasını ve aynı mecrada açık bir düzeltme yayımlanmasını, 3. Yapılan düzeltmenin, ilk paylaşımın ulaştığı kamuoyuna aynı açıklıkta duyurulmasını talep ediyoruz. DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimiz, yönetici ve üyelerimiz hakkında gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz. DEM PARTİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) October 12, 2026

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Arnavutköy'de DEM Parti üyesi olduğu öne sürülen iki kişinin AKP'ye katıldığı iddia edilmişti. İddianın kısa sürede yayılmasının ardından DEM Parti İstanbul İl Örgütü resmî kanalları aracılığıyla açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.