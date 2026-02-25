DEM Parti'den Erdoğan'a 'Öcalan' ve 'statü' yanıtı: 'Daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin MYK toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yıl dönümü olan 27 Şubat Cuma gününe ilişkin konuşan Doğan, yıl dönümüyle ilgili DEM Parti olarak bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Doğan, "Sayın Öcalan’ın bu çağrısının birinci yıl dönümünde Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşama, yapılanlar, yapılmayanlar, bundan sonra yapılması gerekenler elbette değerlendirilecek. Eş genel başkanlarımızın katılımı ve İmralı heyeti üyelerimizin katılımıyla bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buluşma canlı yayınlanacak. Aynı zamanda bu buluşmaya oldukça yoğun bir ilgi var. Pek çok davetli de orada olacak. Bu buluşmanın bir başka gündemi de şu, Sayın Öcalan’dan bu buluşmada, 27 Şubat’ta yeni bir mesaj gelecek. Bu mesajı da kamuoyu ve basınla paylaşacağız. Büyük ihtimalle bu mesaj da süreci değerlendiren ve bundan sonra yapılması gerekenlerin neler olabileceğine dikkat çeken bir mesaj olacaktır" diye konuştu.

DEM Parti İmralı heyetinin son yaptığı görüşmeden sonra epey geniş kapsamlı bir yazılı mesaj yayınlandığını, Öcalan’ın yaklaşımı, çözüme nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin belirlemeleri, tespitleri ve bundan sonrasına dair ipuçlarının mesajda yer aldığını anlatan Doğan, "Yine başka bir konuda, Sayın Öcalan’ın bu mesajına ilişkin, tabii çok merak edilen nasıl olacağına dair yazılı bir mesaj bekliyoruz kendisinden" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN'A STATÜ' ÇAĞRISINA YANIT

DEM Parti Sözcüsü Doğan, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı 'statü' çağrısı üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Biz Sayın Öcalan’ın durumuna ilişkin bakış açımızı ortaya koyduk. Bu bir gerçek, bu gerçeklikle birlikte yaklaşmak gerekiyor. Bir bakanlığa havale etmek, bir bakanlığın meselesiymiş gibi görmek değil, daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor. Herhangi birinden bahsetmiyoruz. Yalnızca PKK’nin liderinden bahsetmiyoruz, milyonlarca insanın lideri, önderi olarak kabul ettiği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Sosyolojik, tarihsel, siyasal bir gerçeklikten bahsediyoruz. Üstelik Türkiye coğrafyasının sınırlarını aşan bir hakikatten bahsediyoruz. Bu hakikate yaklaşım, bugüne kadar kendisinin ortaya koyduğu çabaya yakışır ve yaraşır bir şekilde olmalı. Sayın Öcalan'ın artık bu tür 'statü' tartışmaları yerine, hukuken, yasal ve idari olarak önündeki tüm engeller kaldırılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu siyasi irade, tabii ki ivme kazanması için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Yürütmenin başında ve bundan sonra yapacakları da öyle. Sayın Bahçeli’nin çıkışları, bugüne kadar ezber bozan açıklamaları ve bu konudaki ısrarını da değerli bulduğumuzu hep ifade ettik. Ancak şunu görmek gerekir: Tüm somut adımlar, Sayın Öcalan’ın 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısından sonra başladı, ivme kazandı. Bambaşka bir dönemden bahsediyoruz; insanların ölmediği bir zamandan bahsediyoruz. Bu çok değerli. Ve yalnızca silahların susmasını sağlayan bir liderlik gücü gibi yaklaşılmamalı kendisine. Bakınız, yeri gelmişken, entegrasyon kavramı çok kilit bir işleve sahip. Sayın Öcalan, topluma entegrasyonun ötesinde yalnızca silah bırakanlardan bahsetmiyor, demokratik toplum temelli bir entegrasyonu, bir siyaset ve toplum modeli olarak ifade ediyor. Bunu anlatıyor. Bu sesin doğrudan kamuoyuna ulaşması gerekiyor. Tabii ki Adalet Bakanlığı gerekenleri yapmalı, bunun önündeki engelleri kaldırmak için. Ancak daha ötesinde bir durumdan bahsediyoruz."

"MECLİS SORUMLULUKLARINI HENÜZ YERİNE GETİRMEDİ"

Doğan, komisyonun raporuyla kendileri için artık resmen ikinci aşamanın başladığını belirterek, "Şu ana kadar ortak rapor bekleniyordu. Komisyonun görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi için zamana ihtiyaç olduğu söylendi. Dinlemeler yapıldı. Bu anlamda Meclis sorumluluklarını yerine getirdi diyemeyiz. Komisyon boyutuyla evet, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' belirlediği yol haritasına göre ortak raporu hazırladı ve bu anlamda sorumluluğunu yerine getirdi. Fakat Meclis sorumluluklarını henüz yerine getirmedi. Daha yeni başlıyor. İkinci aşama derken biz şunu kastediyoruz, hukuki düzenlemelerin yapılacağı, yasal düzenlemelerin yapılacağı aşamadan bahsediyoruz. Şimdi işte öyle bir aşamaya geçtik" diye konuştu.